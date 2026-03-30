日官员强烈警告可能采「果断措施」 日圆跌穿160后回升 

随着日圆上周末跌穿每美元兑160大关，创下自2024年7月以来最弱水平，日本官员已向投资者发出至今为止最强烈的口头警告。日圆兑美元今早一度贬至160.46后回升，暂报159.78水平；每百日圆兑港元则升约0.83%，报4.9算。

据彭博报道，日本财务省负责国际事务的副财务大臣三村淳周一（30日）表示，注意到投机活动在原油期货市场及外汇市场皆持续升温，若当前状况持续，当局可能需要采取「果断措施」，甚至表示「准备好在各条战线作出回应，我们的关注点是广泛且全面的」，暗示干预范围将不仅限于外汇市场，更可能延伸至原油期货市场。

植田和男：密切关注汇率走势

另外，日本央行总裁植田和男在国会的发言亦为日圆带来支持，强调汇率变动对经济及物价有重大影响，央行正密切关注汇率走势。他表示，将在仔细考虑各种当前金融和经济状况，以及其驱动因素的影响后，再作出政策决定。

报道提到，随著市场预期中东冲突可能持续，在避险需求及能源价格飙升加剧通胀忧虑下，市场削减对美国联储局减息的预期，美元因而受惠走强，日圆则持续承压。同时，伊朗战争的后续影响亦打击了日本国债，推高债息及政府的借贷成本。

财务大臣周一会见G7代表

此外，财务大臣片山皋月将于周一会见七国集团（G7）财长及能源部长，预料将与各国代表讨论相关问题。她上周曾表示，全球决策者对近期市场的剧烈波动日益感到担忧。

事实上，日本当局自2022年底以来，已动用超过24万亿日圆（约1,500亿美元）干预汇市以支撑日圆。而最近一次操作发生在2024年7月，当时日圆同样跌穿160大关；而在此之前的4月及5月，日本更进行史上最大规模的日圆支撑干预。