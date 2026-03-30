中电启德设新总部 投信心一票 嘉道理家族：放眼香港下个100年

嘉道理家族植根香港超过140年，一直视本港为家，嘉道理父子分享，家族成员一直谨记「荣誉伴随责任与义务」，期望透过自身影响力改善社区，而中电在启德设立新总部，将「放眼下个100年」，为香港及内地投下信心一票。

米高嘉道理表示，家族对于香港的情义与承诺，可归纳为「价值观」三字，关键在于如何将自身价值转化为改善社区的行动。

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谨记「荣誉伴随责任与义务」

「嘉道理家族的价值观很简单：对自己诚实。谨记『荣誉伴随责任与义务』，如果两者失去平衡，终将失去影响力，再也无法借此创造机会或造福社会。我们做的一切不止是为了自己，更是为了社区，就像在池中投掷一枚硬币（意指产生涟漪效应）。」他说。

嘉道理父子分享，家族成员一直谨记「荣誉伴随责任与义务」。

儿子斐历嘉道理亦认为，家族在香港有三重角色，包括做好公民、好雇主和好邻居。他又指，个人特别关注社会的「3H」，即房屋（Housing）、希望（Hopefulness）与快乐（Happiness），期望在这三方面出一分力。

中电位于启德的新总部去年启用，米高嘉道理解释，总部地点落在旧启德机场跑道起点，地理位置优越且交通四通八达，彰显家族与中电对香港及内地市场的信心。斐历嘉道理补充，新总部将「放眼下个100年」，指家族和中电的眼光向来长远，预见香港仍有巨大增长空间。

去年初有传言嘉道理家族接触城中富豪，计划筹集资金以提升香港形象及振兴旅游业。米高嘉道理证实曾有类似构思，当时深感香港形象被政治偏见所扭曲，政府自身角色受限，但私人企业则相对中立，有必要出一分力，向外宣传香港的真实面貌，「只要亲身来访会看到稳定与机会」。最终计划因响应人数不足以及费用昂贵而未能落实。不过，他称一切事物皆有循环，现时乐见香港已重拾正面评价。

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