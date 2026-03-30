斐历嘉道理视港为家 计划在本地娶妻育儿 为家族工作永远不歇息「准备好服务更多」

嘉道理家族正培育第四代，被视为未来接班人的斐历嘉道理，近年在家族事务参与度日深。他在访问中笑言，为家族工作永远不会歇息，并准备好承担更多责任，又表态已视香港为家，计划在本地成家立室。

嘉道理父子在访问过程很有默契，当父亲米高嘉道理侃侃而谈，斐历嘉道理便用纸笔记下重点，等待合适时机再作补充。

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当被问及退休计划，在旁儿子笑称自己亦想知道。米高嘉道理重申，「只要我仍然有价值、身体健康（就会做下去）。」

米高嘉道理现年虽84岁，但仍然精神矍铄、充满活力，回答问题时优雅而不失幽默。当被问及退休计划，在旁儿子笑称自己亦想知道。米高嘉道理重申，「只要我仍然有价值、身体健康（就会做下去）。」事实上，中电前主席、米高嘉道理父亲罗兰士嘉道理一直担任要职，直至百年归老。

现年34岁的斐历嘉道理，是一名「钻石王老五」。他称，非常希望在香港建立家庭、养儿育女，认为香港是一个极其安全而且繁荣的大都市，世界上很少地方能与之媲美，亦庆幸家族受到香港市民欢迎。

学会工作生活取平衡

斐历嘉道理约10年前已参与家族事务，近年陆续加入多间相关企业的董事局，包括去年出任大酒店（045）副主席。斐历嘉道理表示，多年来一直从父亲身上学会经营生意、为人处世之道，笑言为家族工作没有停下来的一天，二人即使放假亦会讨论业务，「有时我和父亲一起上班，但和老板一起回家」。虽然如此，他已学会在工作及生活取得平衡，又说即使工作日渐繁重，亦已准备好为家族服务更多。

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