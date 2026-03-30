平保股息连续十年增长 称有信心维持升势

中国平安保险（2318）去年增派全年股息5.9%至每股2.7元人民币，连续10年保持升势；以派发股息总金额计，更是连升14年。就今年派息能否保持涨势，联席首席执行官郭晓涛表示，公司的派息政策是与营运利润协调一致，并保证给予股东可预见性的长期持续稳定的回报。而他「对营运利润的持续增长是有信心的，也就意味著对于股息的持续增长也是有信心的」。

郭晓涛称，有信心公司的负债端业务持续增长和利润积累，且长期投资收益受短期市况影响很有限，因按监管规定须预留一定比例的投资收益以备将来不时之需，故能抵御短期市况波动，因此对营运利润以至股息的持续增长具有信心。

新业务价值连续3年双位数增长

平安的寿险及健康险业务新业务价值连续3年录得双位数增长，去年的增幅为29.3%。他指今年首季度的新业务价值增长非常理想，对全年的增幅亦较有信心，主要由于整个寿险市场进入黄金发展期，以及受惠公司的均衡渠道发展策略，其中代理人渠道进入高品质转型的过程中，银保渠道又在高速发展，加上正投资建设社区金融渠道，成为业务增长的驱动因素。他认为现时约35万名的代理人数属合适水平，但会不断提高绩优代理人（季度月均首年保费佣金要达3500元人民币）的占比，以提升代理人的产能。

就寿险市场转型至分红险，他认为是好趋势，可助寿险公司降低负债成本，又料今年寿险行业将有近70%以上的产品销售会集中在分红险的领域，因回报较传统险吸引，这也有助促进平安寿险业绩增长。

平安去年初开始积极配置黄金投资，郭晓涛称，平安为首批投资黄金的内地险企，截至去年底，其金投资占比非常小，远远未达监管上限要求，即投资金帐面余额合计不得超过公司上季末总资产的1%。他指公司是看长期黄金走势来评估有关配置，不受短期波动影响。