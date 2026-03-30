商汤次季拟推新模型 复杂任务完成率逾94% 徐立：不应再以Token用量计价

商汤集团（020）今年第二季度将推出基于全新NEO架构的大模型，集团董事长徐立表示，NEO可在图像思维与语言思维之间自由切换，处理实际业务问题效率更高。徐立直言，纯语言模型数据日趋饱和，同质化严重，行业竞争沦为拼降本、拼Token价格。他认为，未来AI操作系统及智能体必须真正理解多模态信息，「而不是把语音、图像都转成文本再处理，否则就像动物龙虾一样又聋又瞎。」

据介绍，新一代模型复杂任务完成率达94.3%，而行业主流混合模型如龙虾约为50%，且Token消耗不足其一半。新模型在办公场景价值尤其明显，从资料搜集、深度分析到生成报告与PPT，全流程体验和智能体效率都会提升。徐立又称，AI行业不应再以Token用量为计价单位，「我们不按Token收费，是按『解决一个问题』收费。」推出全新大模型同时，商汤预计今年第二季度，旗下产品将完成全面Agent化升级。

国产算力占比进一步提升

算力方面，商汤已完成与寒武纪、海光等国产芯片的深度兼容，具备万卡级混训能力。集团与宁德时代合作，去年电费成本降低7%。目前总算力约4万P，其中国产算力约6000P，CFO王峥透露，2026年国产算力占比将进一步提升，新一年资本开支将与收入增长呈线性关联。

出海策略方面，商汤以视觉业务先行，在海外自建基础设施，年初已在东南亚签下订单。徐立认为，单纯Token业务出海容易陷入低价内卷，视觉业务模式更可持续。