毕马威审计部门据报裁员 最多或涉440人

彭博引述知情人士报道，毕马威已向其审计业务部门近600名员工表明，其岗位面临被裁撤的风险。

报道指，受影响员工被告知可能面临裁员，具体取决于冗员调查的结果。另一位知情人士指，如果该提案在咨询程序后推进实施，预计最多440人将离开该业务部门。

发言人确认 「决定并非轻率作出」

毕马威发言人在声明中表示，当前市场环境下，其审计团队部分领域的人员流失率非常低，「因此我们提议对这些领域进行规模调整。这一决定并非轻率作出。」

知情人士指，此次裁员主要针对已取得会计师资格的助理经理岗位。这一计划影响该部门7100名员工中的约6%。

除了毕马威，部分咨询公司早前已经开始裁员，麦肯锡早前计划裁减约10%的员工人数，或在未来18到24个月内将分批裁员数千名员工。