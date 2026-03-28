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软银贷款400亿美元投资OpenAI 为历来最大笔美元债 突显孙正义AI决心

商业创科
更新时间：12:32 2026-03-28 HKT
发布时间：12:32 2026-03-28 HKT

软银集团（SoftBank Group）签署了一笔 400 亿美元的贷款，用于资助其对 OpenAI 的投资。

据该公司周五声明，这笔无抵押的过渡贷款期限为 12 个月，将用于软银对 OpenAI 的 300 亿美元后续投资以及其他成本。摩根大通、高盛、瑞穗银行、三井住友银行和三菱日联银行承担承销责任；部分还款将透过出售资产来完成。

彭博报道指，这是软银至今最大的一笔完全以美元计价的借款，规模反映了创办人孙正义希望将公司置于全球 AI 热潮中心的决心。

对OpenAI已投入超过300亿美元

软银最新对 OpenAI 的押注，是在其已经投入超过 300 亿美元的基础上进行的。OpenAI 现已成为软银的一大持股，与其约 90% 的 Arm Holdings Plc 股份并列。Arm 股价今年已上涨超过 40%，受惠于其计划自行销售晶片。这对软银而言是一大助力，因为它持有数百家未上市初创公司的股份，并需要资金来支持在 AI 领域的大规模投资。

分析：OpenAI及Arm具协同效应

彭博分析师 Kirk Boodry 和 Chris Muckensturm 表示，随著 Arm 决定自行销售晶片，软银在 AI 半导体领域的风险将增加。由于 OpenAI 被列为首批买家之一，软银的 AI 生态系统内可能出现协同效应。Arm 的业务将从仅设计晶片扩展到销售晶片，管理层的目标是在五年内实现 150 亿美元的年收入，而 2025 年的目标是 50 亿美元，但利润率会较低，这将改变 Arm 的市场定位与运营模式。

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