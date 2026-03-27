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港投公司内部回报率达双位数 陈家齐：冀更好扮演引资角色

商业创科
更新时间：14:39 2026-03-27 HKT
发布时间：14:39 2026-03-27 HKT

据报港投公司行政总裁陈家齐在海南出席博鳌亚洲论坛的一个分论坛时表示，港投公司2024年全面营运，当年年底已录得正面的投资回报，至今内部回报率达到双位数，每1元的投资带动超过8元的资本跟投，当中很多是海外资金，期望未来港投公司能更好地扮演引资角色。

前沿技术板块 内地香港机遇多

她指，港投公司现时超过50%资金投资内地项目，30%投资香港项目，20%投资海外项目，认为投资前瞻性的前沿技术板块时，很多机遇都在内地及香港。

陈家齐又说，港投公司会帮助被投企业对接不同资本、客户及应用场景，提到投资项目当中，有一间去年年底在港股上市，港投公司帮助该企业对接很多海外客户，现时其产品服务已销售到全球超过90个地区。同时投资项目经港投公司尽职审查，其他资金亦会对项目进行审查，形成互相背书。

访问上海海南 关注高增长创新企

她会后又透露，近期分别到访上海及海南，关注当地高增长、高影响力的创新企业，尤其人工智能、生命科技、绿色能源等领域。她又说，投资组合不乏来自海南的企业，亦有很多项目由不同城市协作推动产业发展。

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