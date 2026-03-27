Anthropic据报最快10月IPO 筹逾600亿美元 势与OpenAI争夺率先上市

据彭博引述消息报道，聊天机械人「Claude」母企Anthropic，正积极筹备首次公开招股（IPO），最快有望于今年10月挂牌上市，与竞争对手OpenAI竞逐成为首家上市的顶级AI企业。消息指，Anthropic已开始与华尔街顶尖投资银行就潜在上市的牵头角色进行初步商讨。据悉，高盛、摩根大通及摩根士丹利预计将被纳入考虑，担任Anthropic与OpenAI上市案的关键角色。

科技媒体《The Information》早前报道，Anthropic是次IPO的集资规模可能高达600亿美元。不过，相关讨论仍在进行中，尚未作出最终决定。Anthropic、高盛及摩根大通均拒绝置评；OpenAI及摩根士丹利亦未有回应。

获多间科技巨头入股

Anthropic于2021年由多名OpenAI前员工创立，在今年2月由阿布扎比主权基金MGX领投的一轮高达300亿美元的融资中，Anthropic的估值已狂飙至3,800亿美元。

目前，Anthropic背后的投资者，包括Alphabet旗下的Google、亚马逊（Amazon）、微软（Microsoft）及英伟达（Nvidia）。这些科技巨头不仅入股，更透过价值数百亿美元的合约，为Anthropic提供专用晶片及技术支援。此外，Anthropic早前更承诺豪掷500亿美元在美国兴建自家的数据中心。

Claude及其底层技术已成功打入金融及医疗保健等企业客户市场，并深受开发者群体采用。不过，Anthropic早前与美国国防部产生纠纷，五角大楼今年初更动用通常针对外国敌对势力的权力，宣布该公司对美国供应链构成威胁。Anthropic随后入禀法院，指禁令恐令公司损失数以十亿计美元的潜在收入，最终于周四（26日）成功获法院颁令，推翻政府禁用其技术的禁令。