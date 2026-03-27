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应对AI挖角潮 苹果向iPhone设计师发奖金 最高料40万美元

商业创科
更新时间：10:51 2026-03-27 HKT
发布时间：10:51 2026-03-27 HKT

据彭博引述知情人士报道，苹果公司（AAPL）本周向iPhone硬体设计师发放罕见的奖金，以防他们流向OpenAI等正在开发自有设备的人工智能（AI）初创公司。

知情人士透露，公司向iPhone产品设计团队的多名成员发放了价值数十万美元的特别奖金。

报道指，苹果管理层日益担心潜在竞争对手挖走工程师，OpenAI已成为一大威胁，该公司邀请前苹果设计主管Jony Ive帮助设计新一代以AI为核心的产品。

股票单位形式分四年发放

知情人士称，这些奖金以股票单位形式发放，分四年归属，这意味著员工须留在苹果才能获得全部收益。这是苹果股权薪酬方案的常见结构。

不同于苹果通常发放的奖金，这些奖励在整个归属期内的价值通常约为20万至40万美元。根据公司股价表现，这些激励方案最终可能带来更高回报。

OpenAI等跳槽奖百万美元

员工将此次加薪视为苹果对近期初创公司加大招聘力度的直接回应。不过，这些奖金仍远低于OpenAI等公司提供的水平。某些情况下，为吸引苹果工程师跳槽，这些公司向个人提供每年约100万美元的股票奖励。

另外，据报苹果停产了Mac Pro桌上型电脑，这是该公司面向影片编辑、摄影师和其他高级用户的最高端电脑。该公司已将这款售价6,999美元的电脑从其网站上移除。自 2023年苹果发表首款搭载自研M2 Ultra晶片的机型以来，这款产品已一直没有更新。随著尺寸较小的Mac Studio的推出，Mac Pro在苹果公司电脑产品线中的重要性已日益下降。

报道又指，Mac Pro的销量亦一直低迷，苹果在过去几周一直在逐步减少其在零售店的库存。

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