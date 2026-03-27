美国私募信贷今季撤资逾千亿 360亿受困于赎回限制 业界料未来几季赎回请求续增

据彭博报道，美国私募信贷行业的赎回潮，已导致超过46亿美元（折合约360亿港元）的资金被困于赎回限制之下，预计未来几周还将有更多资产管理公司实施类似限制。

据彭博估算及Robert A Stanger & Co.的数据，本季度以来，投资者已试图从十多只基金中撤出约130亿美元（折合约1017亿港元）资金。但由于这些产品通常将季度赎回比例限制在净资产的5%，投资者目前仅能赎回其申请金额的约三分之二。

续关注Blue Owl赎回需求规模

继贝莱德及摩根士丹利等公司，阿波罗全球管理和阿瑞斯管理本周成为最新一批限制赎回的金融机构。接下来备受关注的是行业巨头Blue Owl Capital，该公司上个季度曾采取多项措施以避免限制赎回。市场人士表示，投资者的赎回需求规模以及该公司是否再次避免设限，将成为衡量行业压力的关键。

Corbin Capital Partners信贷副首席投资官John Cocke表示，市场预计未来几个季度赎回请求将继续增加。在环境较为平稳时，流动性充裕且有新的资金申购来满足赎回需求；而在市场感受到压力时，资金流入会明显放缓，从而出现更多客户要求流动性、却缺乏新增资金提供流动性的情况。

Cocke警告，这可能形成一种反馈循环（feedback loop），限制赎回会使吸引新投资者变得更加困难，从而进一步加大控制资金流出的难度。

每季赎回限制约资产净值5%或7%

私募信贷公司多年来一直积极吸引零售投资者，推动了面向中小投资者的新型产品激增。但这些基金持有的贷款资产流动性较差，在投资者试图集中赎回时便出现问题。因此，许多此类产品被设计为「半流动性」结构，通常将每季度赎回比例限制在净资产价值的5%或7%，同时保留在必要时突破该上限或进一步收紧赎回的灵活性。

虽然部分机构最初曾不惜代价满足所有赎回请求，甚至超过既定上限，但在最近几周，大多数机构已开始严格限制资金流出。基金管理人表示，这些限制措施对于继续进行投资部署、避免被迫抛售优质资产以及保护长期投资者至关重要。

花旗集团全球信贷策略主管Michael Anderson表示，一方面是留下来的投资者，另一方面是希望获得流动性的投资者，管理人必须在两者之间取得平衡。「如果开始满足规模过大的赎回请求，那么剩余投资组合的质量会变成什么样？」

无法保证最终能全额取回资金

对于希望退出的投资者而言，超过赎回上限的申请通常会被按比例处理，仅有部分资金能够被提取，其余则被顺延至未来周期。在一些情况下，投资者实际拿回的资金甚至不足申请金额的一半。随后他们还需在后续季度重新提交赎回申请，且若赎回需求持续高企，也无法保证最终能全额取回资金。

阿波罗全球管理总裁Jim Zelter周四表示，行业未能清晰地向投资者解释流动性限制，而如今投资者正纷纷要求赎回资金。他表示，「在某些地区、某些分销渠道中」，可能没有充分传达这一资产类别所固有的风险，「因此现在出现了短期赎回需求的不匹配。」

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