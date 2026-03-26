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中芯国际去年多赚39%至6.85亿美元 今年仍将维持较大规模资本支出

商业创科
更新时间：22:31 2026-03-26 HKT
发布时间：22:31 2026-03-26 HKT

中芯国际（981）公布去年全年业绩，录得纯利6.85亿元（美元下同），按年增加39%，每股基本盈利0.09美元,不派末期息。期内收入93.27亿元，按年增加16.2%。其中，晶圆代工业务收入为87.96亿元，按年增17.5%，继续巩固全球纯晶圆代工企业第二位置。该公司指，收入增加主要是由于晶圆销量增加所致。

期内，产能利用率增至93.5%，按年增长8个百分点，在折旧大幅增长的情况下，毛利率增至21%，同比增加3个百分点。去年中芯国际研发投入7.74亿美元，按年增1.1%，占销售收入8.3%。

今年资本支出将超过公司最近一期经审计净资产20%

展望今年，中芯国际在年报中给出指引，在外部环境无重大变化的前提下，销售收入增幅将高于可比同业平均值，资本开支与2025年大致持平，即预计2026年度仍将维持较大规模的资本支出，将超过公司最近一期经审计净资产的20%。

该公司续指，产业链海外回流、国内客户新产品替代海外老产品的效应将持续下去，为国内产业链带来持续的增长空间，人工智能对于存储的强劲需求，挤压了手机等其他应用领域特别是中低端领域能拿到的存储芯片供应，使得这些领域 的终端厂商面临著存储芯片供应量不足和涨价的压力。即使终端厂商可以通过涨价的方式来消化成本上涨的压力，也会导 致对终端产品的需求下降，而公司将积极响应市场的需求，推动2026年收入继续增长。 
 

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