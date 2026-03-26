中海油去年少赚11.5% 国际油价的上涨将带来利好兼会通过降本增效来推动业绩增长

中海油（883）公布截至去年底全年业绩，纯利1220.82亿元（人民币，下同），按年跌11.5%，每股基本盈利2.57元，派末期息0.55港元，按年减少16.7%。期内营业收入3982.2亿元，按年减少5.3% 。中海油表示，收入减少主要是油气销量上升、国际市场油价下降的综合影响。

今年目标为780至800百万桶油当量

中海油去年全年油气净产量再创新高，达777.3百万桶油当量，按年大幅增长7%，其中，原油产量按年增5.8%；天然气大幅增长11.6%。 另外，中海油将今年全年产量目标为780至800百万桶油当量。中海油高级副总裁阎洪涛指，今年产量目标基于稳健发展原则设定，增长趋势明确，目前整体市场形势具备不确定性，产量目标将仍以既定规划和节奏推进。他续指，鉴于现时有两个大型油气天正在开发当中，预期未来五年集团国内天然气年产量可能从目前的300亿立方米增至超过400亿立方米。

今年预计资本支出为1120至1220亿元 坚持低成本策略

中海油今年预计资本支出为1120至1220亿元。中海油高级副总裁兼首席财务官穆秀平表示，中海油将通过降本增效来推动业绩增长，坚持低成本策略，包括透过技术进步、技术创新、推行工程标准化、精细化管理等多措并举。具体包括采用智慧钻井和无人机运输等新技术降低运输成本，推行工程标准化减少后期运营成本等。她续指，集团去年 2025年桶油成本已降至27.9美元每桶，未来将持续在合理范围内维持成本竞争力，并强调将会在合理的前提下控制成本，并非极限控制。她还说，中海油身为国际化公司，在20多个国家拥有油气项目，未来将会基于自身特长与管理能力，在全球寻找投资机会，优化海外油气资产组合。

中海油副董事长、首席执行官兼总裁黄永章补充说，集团高度重视资源为王的战略发展，一直将勘探投资维持在相对较高水平，以把公司的资源储备量基础打牢。

油价的上升带来利好

2025年布伦特原油均价68.2美元每桶，按年下跌约14.6%。穆秀平表示，集团的油价挂靠国际标杆价，近年来集团的油价与国际、国内标杆价已有所缩窄，相信有助集团收益，即使自中东战事爆发以来，国际油价波动大，但整体而言油价的上涨对集团的带来利好，相信随著会计的入账，油价的上升带来的利好将会逐步反映在未来的效益当中。

