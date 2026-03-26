内地传考虑放宽银行股持股限制 扩大融资渠道

路透引述知情人士报道，中国正考虑放宽对部分大型投资者的持股限制，此举旨在为受经济放缓冲击的商业银行拓宽融资渠道。

金监总局一月会见银行讨论

报道引述知情人士表示，国家金融监督管理总局于1月与部分银行代表举行了会议，讨论了可能放宽相关限制的事宜。

根据2018年出台的规定，单一投资者最多只能在两家商业银行持股5%或以上，或只能在一家银行中拥有控股权。

考虑允许银行成其他银行主要股东

一名知情人士称，监管机构目前正在考虑允许部分银行股东，在另外一至两家银行中成为主要股东。该人士称，股东若要增加银行持股，需获得国家金融监督管理总局的批准，该机构将逐案审查其资质以及银行的资本需求紧迫性。

消息人士称，任何旨在拓宽融资渠道、引入资本实力雄厚投资者的放宽措施，都将在传统财政支持已难以维系的时期出台，并指相关讨论仍处于初步阶段，存在调整变化的可能。

随着地缘政治紧张局势加剧、全球市场动荡不安，北京在加快对战略性产业支持的同时，也在推动进一步巩固国内银行的资产负债表。