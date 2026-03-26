Arm联手Meta发布首款量产AI CPU 股价单日暴涨15%

半导体架构巨头Arm周三（25日）股价暴涨超过15%，主因是公司正式发布首款量产级数据中心处理器Arm AGI通用AI CPU。Arm传统上仅向苹果、英伟达（Nvidia）等企业授权其IP架构，用于自研晶片。随著AI模型从「训练」转向更普及的「推理」场景，加上AI助理应用崛起，CPU在数据中心的重要性日益凸显。

该晶片是Arm与Meta联合研发，Meta将在其数据中心内部署这款晶片，并搭配其自研定制晶片使用。除Meta外，Arm还与Cerebras、Cloudflare（NET）、F5（FFIV）、OpenAI、Positron（POSC）、Rebellions、思爱普（SAP）等企业展开合作，将晶片用于智能体AI等相关应用。

Arm此次不仅发布了晶片，还同步推出可大规模运行的伺服器机柜。Arm声称，虽然目前数据中心市场由英特尔及AMD的X86架构晶片主导，但其新款AGI CPU的单机柜性能，可达上述平台的两倍。

美银：市场竞争激烈且空间有限

尽管华尔街对Arm的新晶片反应热烈，但美国银行全球研究分析师Vivek Arya在报告中指出，CPU市场竞争已极为激烈。X86与Arm架构的现有厂商均拥有更全面的产品组合与成熟的软件生态系统。超大规模云厂商均有自研定制CPU，而Arm核心客户Meta及OpenAI，已与AMD和英伟达签订了现有CPU合作协议，因此Arm AGI CPU的市场空间有限。

事实上，Meta与英伟达本月初才宣布扩大合作，英伟达将向Meta提供至今规模最大的Grace纯CPU伺服器部署方案。上周，AMD亦宣布与Meta达成合作，包括提供搭载其下一代Verano CPU的伺服器产品。