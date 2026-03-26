Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Arm联手Meta发布首款量产AI CPU 股价单日暴涨15%

商业创科
更新时间：17:52 2026-03-26 HKT
发布时间：17:52 2026-03-26 HKT

半导体架构巨头Arm周三（25日）股价暴涨超过15%，主因是公司正式发布首款量产级数据中心处理器Arm AGI通用AI CPU。Arm传统上仅向苹果、英伟达（Nvidia）等企业授权其IP架构，用于自研晶片。随著AI模型从「训练」转向更普及的「推理」场景，加上AI助理应用崛起，CPU在数据中心的重要性日益凸显。

该晶片是Arm与Meta联合研发，Meta将在其数据中心内部署这款晶片，并搭配其自研定制晶片使用。除Meta外，Arm还与Cerebras、Cloudflare（NET）、F5（FFIV）、OpenAI、Positron（POSC）、Rebellions、思爱普（SAP）等企业展开合作，将晶片用于智能体AI等相关应用。

Arm此次不仅发布了晶片，还同步推出可大规模运行的伺服器机柜。Arm声称，虽然目前数据中心市场由英特尔及AMD的X86架构晶片主导，但其新款AGI CPU的单机柜性能，可达上述平台的两倍。

美银：市场竞争激烈且空间有限

尽管华尔街对Arm的新晶片反应热烈，但美国银行全球研究分析师Vivek Arya在报告中指出，CPU市场竞争已极为激烈。X86与Arm架构的现有厂商均拥有更全面的产品组合与成熟的软件生态系统。超大规模云厂商均有自研定制CPU，而Arm核心客户Meta及OpenAI，已与AMD和英伟达签订了现有CPU合作协议，因此Arm AGI CPU的市场空间有限。

事实上，Meta与英伟达本月初才宣布扩大合作，英伟达将向Meta提供至今规模最大的Grace纯CPU伺服器部署方案。上周，AMD亦宣布与Meta达成合作，包括提供搭载其下一代Verano CPU的伺服器产品。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
4小时前
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
前TVB「御用小人物」移居外地创饮食王国 驾数百万劳斯莱斯霸气返舖 曾破产中风遇低潮
前TVB「御用小人物」移居外地创饮食王国 驾数百万劳斯莱斯霸气返舖 曾破产中风遇低潮
影视圈
9小时前
宏福苑听证会｜母亲不幸遇难遗言「你同哥哥好好生活」 罹难者家属冀委员会还死者一个公道︱持续更新
社会
8小时前
00:45
大埔汀角路回收场大爆炸 烈焰冲天 4人受伤送院 一人危殆
突发
6小时前
疯传冲绳回港快运寄仓走私烟断正 行李箧倒出一片烟海震惊全场 网民：谂住赚机票钱，而家赚到留日！｜Juicy叮
疯传冲绳回港快运寄仓走私烟断正 行李箧倒出一片烟海震惊全场 网民：谂住赚机票钱，而家赚到留日！｜Juicy叮
时事热话
7小时前
天气｜回南天杀到 天文台料未来九天湿度最高95% 周末起连续八日有骤雨
00:51
天气｜回南天杀到 天文台料未来九天湿度最高95% 周末起连续八日有骤雨
社会
6小时前
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
2026-03-24 15:48 HKT
前台北市长柯文哲遭判17年，褫夺公权6年。
01:02
前台北市长柯文哲遭判17年 褫夺公权6年（附京华城贪污案懒人包）
两岸热话
3小时前
70年代当家花旦零P图状态震撼流出 逆天美魔女体态宛如少女艳压群芳 每日坚持做一事视最值得的投资
70年代当家花旦零P图状态震撼流出 逆天美魔女体态宛如少女艳压群芳 每日坚持做一事视最值得的投资
影视圈
8小时前