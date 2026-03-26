PAObank易名平安数字银行 客户存款总额突破120亿元 拟今年拓个人贷款业务

本港大多数字银行仍未脱离蚀钱困局。平安数字银行（原称PAObank）行政总裁姚文松表示，该行2025年的亏损有所收窄，今年来的亏损情况亦进一步收窄，期望在更多新产品推出及人员扩张下，可尽快扭亏。2024年该行的全面亏损为3.47亿元。他又指今年该行将力拓较大型的中小企客群，并计划年内新拓保单融资等有抵押个人贷款业务。

去年该行的净利息收入按年增长62%至逾2.2亿元。截至去年底，其存款总额已突破100亿元，截至今年3月15日进一步增至超过120亿元。然而，去年该行全来自中小企的商业银行业务总贷款余额仅微升至36亿元。对此，他回应指，该行现致力扩张资产负债表，所得存款资金除用作贷款业务，亦会投放于同业市场的固定收益投资。去年底该行的总资产按年大增1.35倍。

中东战事对客户影响不大

关于中东战事对中小企客户的影响，他明言该行有就此进行压力测试，至今未见客户受太大影响，同时该行现更聚焦跨境业务。至于中小企贷款质素，他指整体市场情况并无明显改善，该行亦有受影响。

他料受惠跨境业务，以及在中小企业务团队和相关产品的投放，并着眼较以往大型的中小企客户，今年贷款可望加快增长。此外，该行计划今年开拓个人贷款业务，但无意推私人贷款，而会集中于有抵押个人贷款，如保单融资、孖展融资及财富相关融资。

另外，该行宣布换上全新品牌，由原叫PAObank易名为平安数字银行（PingAnDB）。姚文松解释，是次易名，因该行策略是以服务华人为主，此前只得英文名称，现换名有个中文名称，可让人更易认识其品牌外，亦代表与集团中国平安（2318）有更深化的联系，以发挥品牌效应。