Meta再裁员数百人 聚焦AI战略削减元宇宙投入

据彭博报道，Meta正裁减数百个职位，影响包括销售、招聘以及Reality Labs硬体部门等多个团队。此次裁员将影响美国及其他国际市场的员工，部分受影响的员工将获得其他职位调配机会，可透过调动至其他地点继续留在公司任职。据悉，Reality Labs部门的部分成员周三被要求远端办公，以配合此次裁员安排。

此次裁员影响的员工总数少于1,000人。Meta在今年年初全球约有79,000名员工。

Meta发言人表示，Meta各团队会定期进行重组或实施调整，以确保处于实现目标的最佳状态，在可能的情况下，会为职位可能受影响的员工寻找其他发展机会。

2028年前投千亿美元 建美国基础设施

在AI领域，Meta预计今年资本支出将高达 1,350 亿美元，创下纪录。CEO朱克伯格表示，Meta 将在2028年前投入6,000亿美元于美国基础设施专案。

今年以来，Meta已多次裁员。主要负责开发AI眼镜、虚拟实境头戴装置等硬体的内部部门Reality Labs，于今年1月裁员超过1,000人，因为Meta将更多资源转向AI穿戴装置，并减少对「元宇宙」虚拟世界产品的投入。