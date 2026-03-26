金管局今年整体加薪2.65% 视表现发放最高20%浮薪

金管局公布2026年度薪酬检讨结果，员工整体固定薪酬调高2.65%。该薪酬检讨由外汇基金咨询委员会辖下的管治委员会进行。财政司司长透过外汇基金咨询委员会，批准管治委员会的建议。

财政司司长批准金管局员工的整体固定薪酬调高2.65%，另拨出相当于固定薪酬的1.35%以奖励表现出色的员工。此外，员工将会获发总额相当于薪酬总额20.04%的浮动薪酬，而分配予个别员工的实际数额会按其2025年度工作表现厘定。浮动薪酬是发给工作表现达到或超越指定水平的员工的一次过款项。

财政司司长在决定金管局员工的年度薪酬调整时，考虑了管治委员会透过外汇基金咨询委员会提出的建议，以及管治委员会对金管局在过去一年的表现评估、独立人力资源顾问公司进行的金融业薪酬调查结果，以及其他相关因素。

