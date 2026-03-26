SpaceX拟募资750亿美元冲击史上最大IPO 估值1.75万亿美元仅次五大科技巨头

马斯克旗下的火箭制造商SpaceX正在考虑将首次公开募股（IPO）的募资规模定在约750亿美元，该数字远超Saudi Aramco于2019年筹集的290亿美元，成为有史以来最大规模的IPO。

报道指，SpaceX曾暗示目标筹资500亿美元，但管理层早前与投资者会面时，将该数字再增加250亿美元。

据悉，马斯克目前为SpaceX设定的估值目标约为1.75万亿美元。目前美国上市公司中，仅有五家市值高于此水平，包括英伟达（Nvidia）、苹果（Apple）、Google母公司Alphabet、微软（Microsoft）及亚马逊（Amazon）。

赶在马斯克生日与木星金星对齐时上市

SpaceX尚未向美国监管机构提交IPO招股说明书草案，但可能在未来几天内提交，因为该公司目标是在6月前完成上市，以配合马斯克的生日以及木星与金星对齐。

报道指，参与的银行家正在考虑允许现有股东在上市首日出售持股，这将打破公司上市后180天内禁止内部人士套现或交易股份的规定。同时，SpaceX正在考虑所谓的「分阶段解禁」安排，允许初始投资者在数月内逐步减持股份。该人士表示，这笔IPO「规模太大，无法一次性完全解禁」。

证券交易所纷纷修改规则 助公司快速纳入旗舰指数

近期，主要证券交易所已提议修改上市规则，为大型新上市公司提供快速纳入指数的通道。

纳斯达克（Nasdaq）上月建议，任何新上市公司若其整体市值能排入其旗舰指数「纳斯达克100」指数成分股的前40名内，即可在上市后仅15个交易日内加入该指数。目前，新成分股只能在年度指数重组时，替换被剔除的成分股，或在发生分拆的情况下加入。

纳斯达克还提议取消其10%的最低流通股比例要求，目前SpaceX计划发行不到5%的股权。

除此之外，纽约证券交易所（NYSE）本月初表示，已针对市值超过该指数前50大公司的新上市公司，推出纳入「纽交所100指数」的「快速纳入」规则。

