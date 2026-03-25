无纸证券市场今年内推出 未来市场改革措施持续推出

本港监管机构讲解市场基建最新情况。无纸证券市场（USM）将于今年内推出，证监会市场监察部执行董事梁仲贤表示，该制度是优化香港的金融基础的重要一步，引入USM之后，投资者可以使用电子方式以自己名义持有证券，以后交易将会更方便和快捷，如投资者将来可把股票转让或存仓，所需的时间将大幅缩短。

他续指，USM对于发行人而言，将有助其企业管治，及增加投资者的参与度；在券商方面，其现行运作模式不会有太大改变，将会继续在结算和交易两个环节中担任重要角色。

无纸证券市场让交易将会更方便和快捷

港交所首席营运总监刘碧茵表示，香港汇聚了全球资本，拥有充裕的流动性，并且与亚洲机遇高度互联互通，但这远不够，本港仍将需要持续优化市场结构，以让投资、交易和风险管理更加高效便捷，港交所一直以来与持份者合作，以优化各项制度。

来改革措施将持续推出 维护香港市场竞争力

财经及事务及库务局局长许正宇亦说，香港市场去年表现强劲，成续绝非偶然，而是多年来各界持续优化市场制度、完善监管架构，及推动市场改革下的成果。他续指，本港各监管机构和市场也参与者保持合作，令本港市场稳健成长，面对全球金融格局的变化，本港的无纸化、探索T+1结算周期等未来改革措施将持续推出，继续维护香港国际金融中心的竞争力。

