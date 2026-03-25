Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中人寿去年多赚44.1% 总保费突破7000亿元人币

商业创科
更新时间：19:22 2026-03-25 HKT
发布时间：19:22 2026-03-25 HKT

中国人寿（2628）公布截至去年底止业绩，录得纯利1540.78亿元(人民币‧下同)，按年增长44.1%,每股盈利5.45元，派末期息0.618元，按年增37.3%，分红总额达人民币241.95亿元，按年增加31.7%。 

收入按年增16.5% 总保费突破7000亿元

期内，中国人寿收入6160.65亿元，按年升16.5%，其中保险服务收入2141.36亿元，增28.7%；利息收入增6.1%至1282.86亿元；投资收益亦增44.7%至2554.11亿元。

中国人寿去年总保费突破7000亿元，约7298.87亿元，按年增长8.7%，谱写行业新纪录；一年新业务价值457.52亿元，按年增长35.7%，增速创2017年以来同期新高。另外，该集团实现近年最好投资业绩，总投资收益达3876.94亿元，按年提升25.8%，总投资收益率6.09%，按年提升59个基点。

中人寿： 保险竞争格局持续深化

展望未来，中国人寿表示，当前外部环境复杂多变，战略机遇和风险挑战并存，不确定难预料因素增多。行业资产负债管理难度仍然较大，保险竞争格局持续深化，科技巨头 、互联网平台等跨界竞争将更趋激烈，行业仍处于新旧动能转换期，转型升级的紧迫性进一步提升，预期2026年度，集团资金能够满足保险业务支出以及新的一般性投资项目需求。同时如未来有发展战略实施计划，将结合资本市场情况进行相应的融资安排。 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
2026-03-24 15:48 HKT
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为财富自由下新定义｜Juicy叮
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为「财富自由」下新定义｜Juicy叮
时事热话
2026-03-24 13:28 HKT
星钻服务大奖2025｜专业评审团大赞得奖企业表现出色 建议香港服务业赶上创科步伐
企业资讯
3小时前
58岁港产片艳星大肠癌末期 透露病情癌细胞已扩散至腹膜 剧痛濒死医生提供两选择
58岁港产片艳星大肠癌末期 透露病情癌细胞已扩散至腹膜 剧痛濒死医生提供两选择
影视圈
8小时前
垃圾房惊见「白色粉末」海味！港男执到宝 网民凭2点识破真相：你发达喇｜Juicy叮
垃圾房惊见「白色粉末」海味！港男执到宝 网民凭2点识破真相：你发达喇｜Juicy叮
时事热话
6小时前
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
饮食
2026-03-24 13:25 HKT
星钻服务大奖2025｜《星岛日报》星钻服务大奖2025表扬业界优秀表现 星钻20载见证服务业辉煌成就 持续创新迎接AI大时代
企业资讯
3小时前
竞委会入禀起诉「围标」集团 涉全港11屋苑及大厦共7亿工程 集团欲包揽全港1/4大维修市场占有率
01:15
竞委会入禀起诉「围标」集团 涉全港11屋苑及大厦共7亿工程 集团欲包揽全港1/4大维修市场占有率
社会
6小时前
澳门消委会评测15款卫生卷纸 这3款柔软度高/触感舒适 4款易塞马桶？
澳门消委会评测15款卫生卷纸 这3款柔软度高/触感舒适 4款易塞马桶？
食用安全
8小时前