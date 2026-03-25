中人寿去年多赚44.1% 总保费突破7000亿元人币
更新时间：19:22 2026-03-25 HKT
发布时间：19:22 2026-03-25 HKT
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中国人寿（2628）公布截至去年底止业绩，录得纯利1540.78亿元(人民币‧下同)，按年增长44.1%,每股盈利5.45元，派末期息0.618元，按年增37.3%，分红总额达人民币241.95亿元，按年增加31.7%。
收入按年增16.5% 总保费突破7000亿元
期内，中国人寿收入6160.65亿元，按年升16.5%，其中保险服务收入2141.36亿元，增28.7%；利息收入增6.1%至1282.86亿元；投资收益亦增44.7%至2554.11亿元。
中国人寿去年总保费突破7000亿元，约7298.87亿元，按年增长8.7%，谱写行业新纪录；一年新业务价值457.52亿元，按年增长35.7%，增速创2017年以来同期新高。另外，该集团实现近年最好投资业绩，总投资收益达3876.94亿元，按年提升25.8%，总投资收益率6.09%，按年提升59个基点。
中人寿： 保险竞争格局持续深化
展望未来，中国人寿表示，当前外部环境复杂多变，战略机遇和风险挑战并存，不确定难预料因素增多。行业资产负债管理难度仍然较大，保险竞争格局持续深化，科技巨头 、互联网平台等跨界竞争将更趋激烈，行业仍处于新旧动能转换期，转型升级的紧迫性进一步提升，预期2026年度，集团资金能够满足保险业务支出以及新的一般性投资项目需求。同时如未来有发展战略实施计划，将结合资本市场情况进行相应的融资安排。
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