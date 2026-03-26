港企承接北都前期基建 与国企竞争难打「价格战」 整合优势打联营牌 建设成本悭两成

北部都会区作为香港未来二十年的经济发展新引擎，正掀起建筑业的新一轮洗牌与机遇。当市场目光纷纷投向地上的创科园区、商业地标等项目时，地下基建工程项目亦开始进行。其中，从事复杂地下工程领域的骏杰集团（8188），自去年底起已正式承接北都前期基建项目，集团主席及执行董事庄峻岳接受《星岛头条》专访时直言，面对庞大工程量与内地大型央国企的竞争，价格战绝非长远之计，故善用熟识本地法规及施工经验，整合双方优势化敌为友，才能实现共赢。

北部都会区的版图划分为四大功能区，庄峻岳介绍道，洪水桥一带主打高端专业服务和物流枢纽，结合住宅、商业及交通枢纽，强化与深圳跨境联系并创造大量就业；新田科技城为核心的创新科技地带，则聚焦创科及高科技产业；古洞北及粉岭北作为口岸商贸及产业区，以商贸、产业及住宅为主，缓解房屋压力的同时促进跨境合作；东部的蓝绿康乐旅游生态圈则强调自然保育与休闲旅游。

前期基建先于片区开发

骏杰集团项目则集中分布于元朗南、落马洲及洪水桥等重点发展区域，主要涉及净水设施、箱形暗渠及储水库等基础工程。庄峻岳直指，这些看似隐于地下的设施是北都发展的根基，例如箱形暗渠可强化防洪排水能力，避免水浸惨况重演；净水设施与储水库，直接关系区域供水与水质安全，保障社区及产业用水需求，前期基建若未能如期交付，上盖的片区开发根本无从谈起。

北都成工程界新发展机遇

不过他坦言，在北都建造过程中遇到复杂地质、城市环境限制、严格的环保要求，以及劳工及成本压力等挑战。例如元朗南建筑、河流密集，需先解决地形问题才能施工；气候变化令低洼地区排水工程难度大增，以往仅需在11月至4月的旱季赶工，如今需应对频发的「50年一遇」的降雨；工地协同上，物料运输、工人调配、工序衔接也需高度协调。

在过去，2018至2019年公营工程拨款申请困难，其后疫情冲击下，动工的项目数字一路下跌，北都的发展则为他们带来了新的发展契机。但面对具价格优势、产业链完整且具超大型项目管理经验的内地国企、央企，市场普遍担心本地建筑商陷入恶性「内卷」。但庄峻岳并不视内地同行为竞争者，反而积极大打「联营牌」，近年在不同项目也有与国企，例如中国建筑合作，以透过优势互补而非竞争的模式共同竞投项目，实现一加一大于二。

港企熟法规 内企技术有优势

他指出，内地工程公司的规模、资源有显著优势，尤其在技术方面，「讲新技术，确实比不上内地公司，他们的技术更新速度快很多」，因此确实会有竞争压力。但内地公司进入香港市场，没有本地劳工，且需面对严格的本地法规与牌照等门槛；而骏杰集团作为本地公司，对本港市场的地质条件、法律法规、施工惯例及环保要求有深度了解，且持有建造业议会颁发的五个最高级别注册专门行业承造商牌照，涵盖扎铁、落石屎及结构钢铁等核心工序；此外也能解决本地工人与输入外劳三比一的比例问题，恰好弥补了内地企业本地化落地的不足。

近期，北都一直强调提升执行的速度与效率。他指出，现已引入各类新技术提升效率，例如AI 钻机及智能吊运机械，能取代部分人工操作，提高施工精准度。而透过跟内地新技术的合作，有望使北都建设成本降低两成、速度提升两成。

倡设PPP基金纾缓政府财政

随著北都项目进入全面爆发期，资金流成为市场与投资者关注的焦点。财政司司长陈茂波早前在《财政预算案》中宣布，未来两个财政年度将从外汇基金投资收益中，转拨共1500亿港元至基本工程储备基金，专项支持北都及相关重大基建。

但庄峻岳指出，长远而言，单靠公帑投入必将加重政府财政负担。他建议，可以加快设立专门服务北都基建的PPP基金（公私营合作基金），由政府牵头，联同大型金融机构及实力基建企业共同发起，优先挑选现金流稳定、社会效益显著的项目试点，如区域供冷系统、智慧停车场、大型污水处理厂等。投资方或可通过20至50年的分期回款保障现金流安全，在此模式下，可让政府减轻前期财政压力，将建设与营运风险合理分摊给市场，同时引入私营机构的管理效率，加快北都建设。

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