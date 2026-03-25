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黄仁勋宣称AGI时代降临 「龙虾」有能力营运10亿美元企业

商业创科
更新时间：12:32 2026-03-25 HKT
发布时间：12:32 2026-03-25 HKT

综合内媒报道，英伟达（NVIDIA）行政总裁黄仁勋在知名科技播客Lex Fridman Podcast中表示，「通用人工智能（AGI）时代已经到来」，并指AI已具备建立和营运10亿美元企业的能力。

资本主义定义AGI

黄仁勋对AGI作出「重新定义」。长期以来，科技界对AGI定义争论不休，多围绕以人为中心的测试或特定任务。然而黄仁勋将AGI定义为「建立和运营一家10亿美元企业的能力」，采取完全资本主义式的衡量标准。

他指出，Claude等模型完全有可能创造出网络服务或有趣小应用，突然间吸引数十亿人以50美分的价格使用，「只要不指望这种成功永远持续下去」。

「龙虾员工」成创业新趋势

随著AI智能体OpenClaw（即「龙虾」）兴起，「养只龙虾当员工」似乎越来越可能成为现实。AI智能体从大模型接口进化为能调用工具、执行任务的「数字员工」，为创业者和小微企业打开新发展可能。

工程师需求不减反增

尽管黄仁勋对AI前景充满信心，但他坦言AI无法取代人类工程师。他强调，「英伟达软件工程师的数量将会增长，而不是减少。」他预言未来编程人口将从3000万扩展至10亿，「每个木匠都会是程序员，每个水管工都会因此疯狂」。

对于英伟达能否迈向10万亿美元市值，黄仁勋表示，「这个数字只是一个数字。但英伟达的增长极大概率会发生，在我看来是必然的。未来实现3万亿美元营收并非不可能」。

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