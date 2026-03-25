OpenAI终止视频生成服务Sora 专攻生产力工具 战略收缩料准备IPO

据彭博报道，OpenAI计划终止旗下AI视频生成平台Sora，该应用程式自去年9月推出仅六个月即告终。OpenAI执行长Sam Altman于周二内部备忘录中宣布，除面向消费者的应用外，面向开发者的Sora版本及ChatGPT内的视频功能亦将同步停止。

Sora曾以「AI短视频社交平台」为定位，迅速攀上苹果App Store榜首，并获迪士尼10亿美元战略投资及逾200个经典角色授权。惟产品市场需求未明，且耗费大量运算资源。迪士尼回应称，尊重OpenAI退出视频生成业务的决定。

重组安全团队 Altman专注融资基建

此次调整被视为OpenAI在潜在IPO前的战略收缩。公司正将资源集中于「生产力工具」，整合ChatGPT桌面应用、编程工具Codex及浏览器为「超级应用」。Altman同时宣布，未来数周将推出新型人工智慧模型「Spud」，而Sora团队将转攻机械人技术。

此外，Altman不再直接监督安全团队，转而专注于融资和供应链，打造数据中心。公司同步重组安全与保安团队，以深化开发流程整合。

非营利部门拟年投10亿美元

OpenAI基金会宣布，2026年将投资10亿美元于AI相关项目，重点防范生物威胁及推动生命科学研究。该机构去年获公司重组后26%股权，估值约1300亿美元，成为全球最具规模的慈善机构之一。