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长和旗下港口公司索赔增至逾20亿美元 再发声明批巴拿马政府执意对抗 企图拖延国际诉讼

商业创科
更新时间：10:28 2026-03-25 HKT
发布时间：10:28 2026-03-25 HKT

长和（001）旗下巴拿马港口公司发声明，就巴拿马政府不合法接管巴尔博亚港和克里斯托瓦尔港货柜码头，并霸占巴拿马港口公司资产一个月后，扩大了对巴拿马政府提出之国际仲裁索偿，相关索赔金额现已提升至超过20亿美元。该公司又指巴拿马政府以尚未委聘法律顾问，作为拖延的理由，企图拖慢国际仲裁程序。

相关文章：长和旗下港口公司向巴拿马政府索赔至少20亿美元 要求即时归还保密文件

巴拿马港口公司声明。
巴拿马港口公司声明。

未就资产取用或补偿予以协调

该公司指，已于周二（24日）向国际仲裁院提交补充资料，指巴拿马政府在过去一个多月内持续采取极端行政手段，包括强行接管并占领巴拿马港口公司两个货柜码头、扣押专有及受法律保护的文件，以及一系列相关不当行为，进一步显示巴拿马政府针对巴拿马港口公司已持续逾一年，并不断升级。声明指，巴拿马政府一再执意对抗，至今未就资产取用或补偿事宜予以协调，反而以不实言论针对巴拿马港口公司及其资产。 

相关文章：长和旗下巴拿马港口发文轰巴拿马政府 没回应国际仲裁 漠视外国投资

有关国际仲裁现正根据国际商会国际仲裁院规则进行。巴拿马政府一方面持续于当地采取行动针对巴拿马港口公司，另一方面却仍未于国际仲裁程序中提交其首次答辩。

巴国企图拖慢国际仲裁程序

声明指，巴拿马政府曾明确表示尚未委聘法律顾问，并以此作为拖延的理由。如巴拿马港口公司早前所警告，巴拿马政府企图拖慢国际仲裁程序、将不属相关合约之第三方拉入本案件中，并且持续其攻击行动，营造寒蝉效应，威吓外国投资者。巴拿马港口公司就巴拿马政府提出之一切事项保留予以回应之权利。

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