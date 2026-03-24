万洲国际生物公允价值调整前的纯利按年增加8.2% 并预期今年将继续是充满不确定性一年

万洲国际(288)公布截止去年底业绩，录得生物公允价值调整前的纯利15.91亿元（美元，下同），按年减少8.2%；生物公允价值调整后的纯利15.67亿元，按年减少2.8%；每股基本盈利12.21美分，拟派发末期息每股0.41港元，按年增2.5%。

去年收入280.26亿元，按年增长8%，万洲国际指出，增加由于猪肉销量及肉制品的平均售价上升，经营利润亦增加8.7%至26.12亿元，此乃由于集团猪肉业务的利润水平显著上升。

肉制品中国的收入减少4.8%

万洲国际肉制品于2025年的收入增加3.8%至141.78亿元，其中中国的收入减少4.8%，主要是因为销量减少。在北美，收入增加5.3%，此乃由于平均售价随原材料成本上升而有所增加。在欧洲，年内收入亦上升12.9%，主要是由于销量及平均售价均有所上升。

肉制品的销量按年下跌1.5% 中国需求消费疲弱

于2025年，万洲国际肉制品的销量按年下跌1.5%至305.4万公吨。该集团指，在中国由于需求疲弱及消费市场动态不断变化带来的持续挑战，销量下跌3.8%。尽管销量的按年比较于2025年下半年有所改善，但集团在产品及渠道转型方面的努力尚未全面取得预期成果。至于北美的销量于2025年保持相对稳定，且产品组合持续改善。在欧洲，由于Argal（西班牙预制肉类及其他肉制品生产商）的贡献增加，集团的销量增加2.8%。

在中国推行产品和渠道转型 以应对消费市场演变

展望未来，该集团指，今年将继续是充满不确定性的一年，但相信集团的经营将维持稳健，集团将会继续专注于核心肉制品业务，在中国推行产品和渠道转型，应对消费市场演变；在美国化解成本上涨压力，保持高盈利水平；在欧洲扩大规模，提升利润贡献。

