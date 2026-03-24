富达调查显示AI投资热潮带动企业信心 创疫情后最乐观水平

《富达国际 2026 年分析师调查》指出，前所未见的AI投资热潮，带动企业信心回升至新冠疫情后最乐观水平。富达国际分析师表示，持续看好AI发展，所有覆盖资讯科技行业的分析师均认为该行业目前并未出现估值过高的情况。是次调查根据富达分析师与全球各行业企业管理层进行逾20,000次会议的综合观点，受访者为超过120名股票、固定收益及另类投资分析师。

科技行业未现估值过高 忧虑逐步缓和

调查显示，预期所研究企业未来一年投资信心提升的分析师，比例已回升至接近历史高位。分析师普遍同意，全球经济正处于近年最大型的投资周期之一，AI及相关基础设施投资正推动企业乐观情绪。尽管富达分析师对本轮AI投资热潮及长期盈利可持续性仍有不同讨论，普遍认为科技行业估值脱离基本面的忧虑正逐步缓和。调查显示，约81%的资讯科技企业管理层对未来一年持「较为或显著更有信心」的看法，而原材料行业的相关比例亦达 65%。

富达国际分析师及基金经理蔡腾仑表示，高度积极投资将惠及整个AI价值链。随著超大规模云端服务商（hyperscalers）上调资本开支至高于市场预期，相关投资将传导至受惠价值链各层，包括AI基建供应商，以及其上游供应商。市场目前尚未充分反映当中的强大增长潜力。

SaaS应用被AI全面取代忧虑属过度反应

AI亦令市场开始重新评估科技行业中其他板块，尤其是过往被视为投资组合中最具可预测性的软件行业。相关抛售自2025年底开始，并于2026年持续加剧，市场普遍忧虑「软件即服务（SaaS）」应用或会被AI全面取代。然而，不少富达分析师认为，市场对抛售软件企业属过度反应，并高估其在AI主导新环境下被取代的风险。

同时，效率提升的幅度因行业及企业而异。例如，多名富达金融业分析师指出，AI有助更有效地评估客户信贷状况，并加快反洗黑钱审查流程；在工业领域，AI则用于改善货运代理的定价演算法，以及分析地质数据以协助能源企业发掘新资源。

投资AI相关企业 合计收入增2000亿美元

蔡腾仑补充，虽然市场上有企业因应AI而缩减人力，但更常见的是员工人数维持不变情况下提升生产力，包括透过技能再培训或重新部署节省成本范围。就投资规模而言，AI已超越近年所有其他市场主题。过去三年投放最高AI相关投资的企业，其合计收入已增加约2,000亿美元。