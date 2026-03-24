AI不只取代搜寻 正在吃掉整个内容生态｜梁伟聪

AI出现后，内容提供者被「抄功课」早已不是新鲜事，但最近一组数据，终于把这个趋势具体量化——流量正以五至六成的速度消失。

据Chartbeat统计，自Google推出AI概览模式后，小型内容网站（每日浏览量1,000至10,000）流失近60%的搜寻流量；中型网站（1万至10万）下跌47%；即使大型网站，亦录得22%的跌幅。

当搜寻器开始直接给答案，用户便不再需要点击来源网站。流量入口仍在，但价值已被截流。

站在内容提供者角度，问题不只是流量减少。AI的回答，往往只是针对问题提供「最直接的答案」，但未必能完整呈现内容的脉络与深度，用户在不知不觉间，可能错过了更多「未曾提问但同样重要」的资讯。

AI重新分配内容价值

更深层的问题，是商业模式的重构。科技产业向来是「Winner takes all」，当年Google取代Yahoo，重新分配搜寻市场；如今AI平台不止争夺搜寻流量，更直接吸收原本属于内容提供者的广告价值。

AI并没有创造内容，而是重新分配内容的价值。

这种情况，在其他行业早已有迹可寻。音乐串流平台改变了全球听歌习惯，但多年来一直被批评向创作者支付极低分成。每次播放平均仅约0.003至0.005美元，经层层分配后，创作者实际所得微乎其微。

程式开发界亦出现类似变化。Stack Overflow曾被视为全球工程师的「集体大脑」，但随着AI工具普及，平台活跃度大幅下滑。多个科技媒体指出，其发问数量在一年内大跌超过50%，部分月份更接近60%。开发者不再发问与交流，而是直接向AI索取答案。

提升效率但削弱知识生态

这种转变看似提升效率，却正在削弱知识生态本身。

可以预见，在本已微薄的广告收入基础上，再流失五至六成流量，将迫使一批内容提供者退出市场。当内容供应减少，最终受影响的，未必只是创作者，而是整个资讯环境的多样性。

近期游戏界亦出现类似案例。全球最大怀旧游戏库之一Myrient传出关站风险，玩家开始自发进行「数位抢救」，透过Torrent分享多达385TB的游戏资料。然而，单是备份这些内容，已涉及数万元硬件成本，后续维护亦是一项长期负担。

当内容无法透过市场机制维持，最终便只能依赖理想与自救。

资讯传导方式被重新定义

相比之下，笔者更关心的是人与人之间的交流正在减少。以Stack Overflow为例，其价值不只在答案，而在于工程师之间的讨论、修正与延伸。这些过程虽然耗时，却往往孕育出新的思维与突破。

当交流被即时答案取代，人们更容易陷入一种「自以为已知」的思维状态，而缺乏对未知的探索。

值得留意的是，人类对知识的需求并未减弱。相反，AI提升了资讯获取效率，令整体知识水平有所提高。只是资讯的传导方式，正在被重新定义。

在这个过程中，单纯提供「答案」的价值正在下降，而能够透过叙事（storytelling）连结内容、引发思考的创作者，反而变得更加重要。

未来的问题，不再是谁能提供答案，而是谁能让人愿意听下去。

梁伟聪－企业传讯及财经公关顾问

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