SK海力士证实赴美上市 已向美国证交会递表 发行ADR传集资最多100亿美元

据彭博报道，韩国晶片制造商SK海力士已向美国证券交易委员会（SEC）提交保密申报材料，计划年内发行美国预托证券（ADR）。公司向韩国监管机构提交的文件显示，虽然计划今年内完成上市，但发行规模、结构和时间表等细节仍未最终落实。

SK海力士股价最新升约5.2%。

SK海力士正寻求通过潜在的美国上市筹集10万亿至15万亿韩元（约67亿至100亿美元）。报道引述消息指，潜在所得款项拟用于建设AI基础设施，包括在韩国龙仁市建设半导体产业集群，以及扩大记忆体产品产能。

SK海力士发言人回应，包括发行ADR在内的多项提升股东价值措施目前正在审议中，但尚未有任何最终决定。

若成功在美国上市，该公司将能接触新的投资者群体，并有助于缩小其与全球竞争对手之间的估值差距。SK海力士为全球记忆体晶片热潮的最大受益者之一，该公司股价过去一年上涨366%，成为韩国基准综指（Kospi）升110%的关键因素之一。

SK海力士今年注销了约1,530万股库藏股，价值约12.2万亿韩元，以提升股东价值。潜在美国上市的规模可能约占已发行股份的2.4%，大致相当于注销的库藏股数量。

韩国《每日经济新闻》引述消息指，SK海力士已向投资银行征求建议书，以选择其上市承销商。

计划斥资79亿美元 买入晶片制造机

另外，SK海力士早前宣布，计划斥资11.9万亿韩元（约79亿美元），向阿斯麦（ASML）购买尖端的极紫外光刻（EUV）晶片制造设备，加大对下一代记忆体产品的投入，以满足日益增长的AI需求。该订单有效期至2027年，是同类订单中规模最大的一笔。

报道指，EUV机器每台售价可达数亿美元，对于先进DRAM（动态随机存取记忆体）和高频宽记忆体（HBM）的生产至关重要。ASML设备的其他主要买家包括三星和台积电。