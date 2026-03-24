为何Gen Z要下线？｜林小珍

笔者从事媒体工作，经营社交平台，基本上每日都要上Threads、碌Instagram、看YouTube，有时难免会出现数码疲累(Digital Fatigue)，间中都会短暂逃离一下。有时会觉得这可能跟年纪渐长，眼睛容易疲倦有关，但原来数码疲累不只在我们Gen Y发生，近年Gen Z也出现下线潮。

数码原生也现疲态

市场主流界定Gen Z为1997年至2012年出生的一群，他们的成长阶段正值Web 2兴起，社交媒体涌现的时期。他们能够毫不费力操控数码工具，犹如与生俱来的能力一般，因此被称为「数码原生」(Digital Native)。市场原本一片预期这群「数码原生」，生活大小都会在网上解决，将推广资源全到集中到网上，甚至是大力推动由用家建造的Web 3生态圈，但这个想像似乎没有如预期般出现。

商业顾问德勤去年发表的一份调查显示，有两成的英国消费者，过去12个月曾经删除社交媒体应用程式，而Gen Z有删除社交媒体程式的比率更高达29%，更有超过一半(53%)的受访Gen Z支持禁止16岁以下的儿童及青少年使用社交平台。

投身社会 减社交媒体依赖

Gen Z对社交媒体的看法有变，很大程度和他们进入人生新阶段有关。Gen Z现在的年龄介乎14至29岁，当中有相当大部分已经入读大学，甚至投身社会。他们过去因为行动上很大程度要依赖父母，社交平台反而成为他们的自由空间，但他们现在有自主的能力，能够到不同地方探索，对网络的依赖亦可以减少。

此外，Gen Z的学习和工作都离不开手机和电脑，与作为中小学生比较多时间作为娱乐工具不同，提起手机和电脑难免跟压力扯上关系，虽然Gen Z不少娱乐和购物都仍然使用手机，但日用夜用都难免生厌，都会想摆脱一下。

AI生成内容泛滥 反感加剧

在青少年阶段，我们很容易被感官刺激所吸引，同时还未建立自我形象，渴望获得朋辈的认同，社交媒体正好充斥著官能刺激的内容，而赞好和Follow的功能亦提供了社交认同，但当Gen Z长大成人，经过不同刺激的洗礼，很多时会转向更有涵养的内容，建立了自信亦令他们不再依赖Like数慰藉心灵。

Gen Z在吸收知识和培养出审美能力后，对于无养份的脑残内容(Brain Rot)，反而较Gen X或更年长的朋友有更强的防御力，甚至心生厌恶。而近期AI生成内容泛滥，令社交媒体充斥著大量假资讯，更进一步加强Gen Z对社交媒体的反感。

商界反向O2O 宣传实体活动

虽然说多了Gen Z删除社交媒体帐户，但仍然属于少数，大部分Gen Z需要数码排毒时，可能只是减少使用时间，或者暂时移除程式，仍然会保留帐户，不时浏览一下。商界经过一轮「元宇宙」和纯网上的市场推广后，近期又再次回归实体的市场推广，情况似乎重返大约10年前的O2O手法，不同的是，当年是Offline to Online，透过实体活动将客户由线下带到线上，例如吸引他们点赞专页或登记成为手机程式会员；现在可能是反向的Online to Offline，透过网络告知消费者实体活动资讯，但真正能够建立客户关系的却是现实世界的亲身体验。

笔者除了每个交易日在网上平台跟观众跟进市况，今个月亦举办了两场实体活动，跟支持者面对面交流，反应都非常热烈，火速爆满。跟观众朋友亲身交流，不单能够建立感情联系，更是笔者一个数码排毒的机会，当然亦要感谢客户的鼎力支持。笔者未来亦会举办更多见面活动，有兴趣的朋友可以在JuneDay的社交平台获得最新资讯。

林小珍