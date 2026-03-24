香港财富传承学院任命黄永光、包文骏为副主席 陈惠仁、邱咏筠入董事会

香港财富传承学院公布董事会的四项任命，包括信和集团主席黄永光、包玉刚实验学校联合创办人包文骏获委任为副主席，大正资本有限公司创办人兼首席投资总监陈惠仁、帝盛酒店集团主席及执行董事邱咏筠，则获委任为董事会新成员，四项任命已于今年1月17日起生效。

香港财富传承学院主席郑志刚表示，随著黄永光、包文骏、陈惠仁及邱咏筠加盟董事局，香港财富传承学院将进一步深化并拓展各项工作，协助家族制定具战略性的传承规划。此举将有助巩固香港作为全球顶尖家族办公室枢纽的地位，同时为社会创造共享价值。

过去两年，该学院透过逾20场深度培训活动，汇聚超过3,100名全球家族资产拥有者与新世代领袖；推出Impact Link (iLink) 线上平台协助慈善家及家族办公室对接具影响力的慈善项目，以及与摩纳哥阿尔贝二世亲王基金会（Prince Albert II of Monaco Foundation）等国际顶尖机构缔结战略合作伙伴关系，巩固了其作为全球家族「超级联系人」的关键角色。