金融学院「金融领袖计划」今年度录取22名学员 来自金融业不同界别

金融学院公布，录取22名高级行政人员参与2026年度「金融领袖计划」。 该22名学员分别来自金融行业的不同界别，包括银行、保险、投资银行及资产管理、专业服务及金融监管机构。

金融学院于2022年推出该计划，为香港启发及培育下一代高层金融领袖。计划致力培养学员的领袖思维，加强他们从宏观视角思考金融议题的能力，并拓阔他们的专业网络，同时亦为学员提供与金融和其他界别的顶尖领袖对谈的独特机会。

过去四届培育86名学员

计划每年录取来自不同背景、现职于行政总裁以下一或两个级别的高级行政人员。过去四届培育来自近50家公营及私营机构合共86名学员，为香港建立坚实的金融领袖人才库。

据公布，2026年度计划于去年底接受报名期间，业界反应踊跃，收到不少优质的申请。经过严格甄选程序，金融学院会员事务委员会批准录取22名申请者。

金融学院在香港各金融监管机构，包括金管局、证监会、保监局及积金局合作下成立。