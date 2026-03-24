苹果6月举行年度全球开发者大会 料发布一系列AI功能

据彭博报道，苹果公司（AAPL）宣布计划6月8至12日举办年度全球开发者大会，届时该公司将展示一系列人工智能(AI)功能。

苹果公司在周一的声明中表示，本届大会将重点介绍苹果平台的重大更新，包括AI领域的进展以及新软件和开发者工具。6月8日一场线下主题演讲活动将在苹果总部举行。

报道指，今年的开发者大会对苹果相当关键，因该公司需要在人工智能领域发起反攻，当周将从发布的iOS 27作业系统开始。

通常为软件展示会

苹果正在著手升级Siri语音助手，以提供更像聊天机械人的界面。公司还准备对作业系统进行底层清理，因为在某些情况下，这些系统已经变得臃肿且漏洞繁多。

全球开发者大会通常是以软件为中心的展示会，但过去苹果也曾利用该活动发布新硬体。例如2023年，苹果发布了Vision Pro。不过，预计今年的活动不会发布任何重量级的新设备。

苹果拟在Maps应用程式引入广告

另外，据彭博引述消息透露，苹果正准备在旗下的地图应用程式（Apple Maps）中引入广告，最快可能于本月内正式宣布，此举为苹果扩大服务业务营收的整体策略之一。

运作模式参考Google Maps 价高者得

报道指，Apple Maps的广告系统运作模式将与Google Maps相似。零售商及品牌可以针对用户搜寻关键字进行竞价。例如，一家餐厅若为「寿司」一词出价最高，当用户在Apple Maps搜寻该类型食物时，这家餐厅的广告便会优先显示在搜寻结果的顶部。这种竞价模式在Google及Yelp等平台上已被广泛应用。

近年来，服务业务已成为苹果的增长引擎，每年为公司贡献超过1,000亿美元的收入。十年前，服务板块占苹果总销售额不足10%，如今比例已攀升至超过四分之一。