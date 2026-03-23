中电蒋东强称能源安全挑战加剧 核能战略价值突出 ｜中国发展论坛

中电（002）首席执行官蒋东强昨日（22日）出席中国发展高层论坛及发表演说时指出，当前全球能源安全挑战日益加剧，加快能源多元化布局、加强绿色国际合作尤为紧迫。

他结合中电在能源转型和绿色国际合作中的实践，分享了3点看法。第一，核能作为稳定、零碳能源，在能源安全与减碳中战略价值突出，大亚湾核电站投产以来已向香港输送超过3,200亿千瓦时零碳电力，扩大核电输港将为粤港澳大湾区绿色转型提供更坚实的支撑。

中国发展高层论坛昨日（22日）举行。

第二，因地制宜推动可再生能源发展是跨国合作的关键路径，中电凭借香港「背靠祖国、联通世界」的独特优势，深度参与「一带一路」建设，通过跨境能源互联互通切实提升区域能源安全。

第三，应对气候变化需将减碳目标转化为企业可执行的路径，中电早于2007年制定《气候愿景2050》，呼吁在国际、国家、地区、企业四个层面加强规则协同。

深化「一带一路」绿色能源合作

面向未来，蒋东强又提出了3点建议：一是深化「一带一路」绿色能源合作，聚焦东南亚新兴市场，助力沿线国家构建清洁低碳的能源体系；二是发挥香港「超级联系人」与「超级增值人」优势，联动资本与内地产业链，打造国际绿色金融枢纽；三是坚持互利共赢与开放协同，共建公平、包容、韧性的全球能源治理体系。

他在演讲最后表示，中电将继续深耕中国市场，服务国家「双碳」战略，为推动构建人类命运共同体贡献力量。

