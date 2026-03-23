Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Meta朱克伯格打造「CEO AI代理」料加快精简层级及重塑员工职责

商业创科
更新时间：12:06 2026-03-23 HKT
发布时间：12:06 2026-03-23 HKT

据《华尔街日报》引述消息报道，Meta行政总裁朱克伯格正为自己开发一款「CEO级AI代理」（CEO Agent），协助处理日常工作。报道指，朱克伯格希望公司内外的每一个人，最终都能拥有一个专属的AI助手。据悉，这个专属朱克伯格的AI代理目前仍处于开发阶段，其主要功能是协助他以更快的速度获取资讯，例如直接检索以往需要透过层层下属询问的答案。

报道指，朱克伯格的AI助手专案反映出Meta正加快工作节奏、精简组织层级，以及重塑员工日常职责，从而抗衡规模较小、但拥抱AI的初创公司。朱克伯格在今年1月的业绩电话会议上亦曾预告，Meta正在投资打造AI原生工具，以让每个人能完成更多工作，并让团队扁平化。

AI应用在公司内部迅速蔓延

在Meta内部，AI工具应用正迅速蔓延，部分原因源于AI使用情况已成为员工绩效评估的指标之一。报道指，Meta的内部论坛上充满员工分享的各种AI新应用案例，以及利用AI开发的新工具。内部员工更称，目前的氛围让人联想到公司早年「快速行动、打破常规」（Move fast and break things）的座右铭。

员工开始使用个人代理工具

据悉，员工已开始使用名为「My Claw」的个人代理工具，该工具能存取员工的聊天纪录及工作档案，甚至能代为与同事或同事的个人代理进行沟通。另一款基于Claude构建、名为「Second Brain」（第二大脑）的内部工具亦逐渐获得采用，该工具可为专案建立文件索引并支援查询等功能。开发该工具的员工更直言其作用犹如「AI幕僚长」（AI chief of staff）。

Meta早前收购AI代理社交平台Moltbook及新加坡初创Manus，并成立了全新的「应用AI工程组织」，以运用AI技术加速公司大型语言模型（LLM）开发。该团队采用极度扁平化的架构运作，即多达50名个人贡献者直接向一名经理汇报。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
1小时前
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
饮食
20小时前
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
时事热话
23小时前
中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like
中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like
影视圈
14小时前
2元乘车优惠︱4.3起调整为「两蚊两折」票价高于$10变「两折」政府：受惠对象不变
00:44
2元乘车优惠︱4.3起调整为「两蚊两折」票价高于$10变「两折」政府：受惠对象不变
社会
1小时前
乘客执银包交巴士车长 即场打开竟见到「一样嘢」 惊青忧好心无好报 网民教自保对答｜Juicy叮
乘客执银包交巴士车长 即场打开竟见到「一样嘢」 惊青忧好心无好报 网民教自保对答｜Juicy叮
时事热话
2026-03-22 10:18 HKT
TVB离巢花旦传恋富贵猛人生活奢华 半山豪宅拥无敌景观巨厅深不见底 旧爱破产疑致豪门梦碎
TVB离巢花旦传恋富贵猛人生活奢华 半山豪宅拥无敌景观巨厅深不见底 旧爱破产疑致豪门梦碎
影视圈
3小时前
03:09
星岛申诉王 | 茶记送奶茶杯感动韩国情侣影片疯传 老板感意外首开腔：对待客人不必过于计较
申诉热话
4小时前
伊朗局势｜特朗普警告若不开放霍尔木兹海峡 将轰炸伊朗核电厂 以色列南部遇袭多人受伤｜持续更新
01:02
伊朗局势｜伊朗议长警告投资美国国债或成攻击目标 以色列加强对黎巴嫩打击｜持续更新
即时国际
3小时前
铜锣湾Mr. Steak自助餐买一送一！人均$205起任食法国生蚝、活龙虾
铜锣湾Mr. Steak自助餐买一送一！人均$205起任食法国生蚝、活龙虾
饮食
22小时前