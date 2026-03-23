Meta朱克伯格打造「CEO AI代理」料加快精简层级及重塑员工职责

据《华尔街日报》引述消息报道，Meta行政总裁朱克伯格正为自己开发一款「CEO级AI代理」（CEO Agent），协助处理日常工作。报道指，朱克伯格希望公司内外的每一个人，最终都能拥有一个专属的AI助手。据悉，这个专属朱克伯格的AI代理目前仍处于开发阶段，其主要功能是协助他以更快的速度获取资讯，例如直接检索以往需要透过层层下属询问的答案。

报道指，朱克伯格的AI助手专案反映出Meta正加快工作节奏、精简组织层级，以及重塑员工日常职责，从而抗衡规模较小、但拥抱AI的初创公司。朱克伯格在今年1月的业绩电话会议上亦曾预告，Meta正在投资打造AI原生工具，以让每个人能完成更多工作，并让团队扁平化。

AI应用在公司内部迅速蔓延

在Meta内部，AI工具应用正迅速蔓延，部分原因源于AI使用情况已成为员工绩效评估的指标之一。报道指，Meta的内部论坛上充满员工分享的各种AI新应用案例，以及利用AI开发的新工具。内部员工更称，目前的氛围让人联想到公司早年「快速行动、打破常规」（Move fast and break things）的座右铭。

员工开始使用个人代理工具

据悉，员工已开始使用名为「My Claw」的个人代理工具，该工具能存取员工的聊天纪录及工作档案，甚至能代为与同事或同事的个人代理进行沟通。另一款基于Claude构建、名为「Second Brain」（第二大脑）的内部工具亦逐渐获得采用，该工具可为专案建立文件索引并支援查询等功能。开发该工具的员工更直言其作用犹如「AI幕僚长」（AI chief of staff）。

Meta早前收购AI代理社交平台Moltbook及新加坡初创Manus，并成立了全新的「应用AI工程组织」，以运用AI技术加速公司大型语言模型（LLM）开发。该团队采用极度扁平化的架构运作，即多达50名个人贡献者直接向一名经理汇报。