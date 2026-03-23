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阿里旗下达摩院明日或推重要晶片 千问今上线AI打车 「一句话完成个性化需求」 

商业创科
更新时间：11:46 2026-03-23 HKT
发布时间：11:46 2026-03-23 HKT

据内媒报道，阿里巴巴（9988）旗下达摩院明日（24日）或将发布重要晶片产品，可能直指今年爆发的AI Agent算力需求。此外，阿里旗下千问今日（23日）亦上线AI打车，用户通过语音指令即能完成选车型、添加途经点及预约时间等操作，还可支持「要空气清新的车，价格不超过30元」、「驾驶平稳」、「服务态度好」等个性化需求。

根据公开资料显示，达摩院明天将在上海举行一年一度的2026玄铁RISC-V生态大会，去年曾发表业界首款伺服器级RISC-V CPU。

「打车」具备记忆与预约能力

另一方面，随着谷歌、OpenAI等国际巨头相继重点投入AI办事功能，中国企业亦率先迈入实战。据报千问令「打车」具备了记忆与预约能力，用户只需告诉千问家庭和公司地址，即可直接让千问「帮我打车回家」或「打车去公司」，以及系统可自动理解时间并完成打车预约。

事实上，在阿里生态能力支持下，千问已能为用户提供订机票、酒店、打车等多场景串联服务。

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