日圆受压低见「4.9算」 日本官员警告采一切可能措施应对波动

据彭博报道，中东局势紧张令日圆持续承压之际，日本主管国际事务的副财务大臣三村淳周一（23日）表示，鉴于汇率波动对经济以及国民生活的影响，政府将视需要采取一切可能措施应对外汇市场波动，而这番表态被视为再次向投机者发出警告。

三村淳发表讲话之际，中东冲突和油价上涨的担忧推高了美国长期国债收益率，并支撑美元走强。在三村淳讲话后，日圆汇价一度向上，兑美元高见159.02，但随后回落，最新美元兑日圆报159.56；每百日圆兑港元则跌至「4.9算」。

受原油期货波动影响

三村淳指出，原油期货的投机活动是近期汇率波动背后的因素之一，日本约90%的石油进口依赖中东，中东长期冲突或加剧国内通胀。

事实上，自3月6日以来，美国基准WTI原油价格大多在每桶90美元或以上波动。据日本经济产业省的数据，截至上周，汽油价格已飙升至每升190.8日圆的历史新高。日本政府决定，自上周起向炼油企业提供补贴，以将汽油价格维持在每升170日圆左右。