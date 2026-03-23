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新鸿基公司多元化投资应对波动 「无人能从中东现状获益」续看好本港楼市

商业创科
更新时间：09:24 2026-03-23 HKT
发布时间：09:24 2026-03-23 HKT

地缘政治风险持续发酵，新鸿基公司（086）副行政总裁Antony James Edwards表示，已做好充分准备，考量波动和风险溢价带来的机遇，公司多元化的投资组合及资产支持型信贷策略，使其在当前环境中保持稳健，并对香港房地产及内地的长期前景充满信心。

短期不确定性加剧市场波动

谈及中东局势，Antony James Edwards说：「无人能从中东的现状中获益」，认为短期不确定性将加剧市场波动，并说：「当前人们更追求确定性，而非单纯寻找机遇」，多元化将是投资的首要原则之一。

随著市场对私募信贷焦虑情绪蔓延，Antony James Edwards指，该公司偏向资产抵押类信贷项目，并笑称「市场上的投资想法虽多，但优质项目并不多见」，其每年约考察2,000个交易项目，但最终可能只投资20个，强调优先向具备良好财务实力并有明确能力履行还款的借款人提供信贷，以规避系统性风险。

港一、二手楼市呈良性调整

对于本港房地产市场，Antony James Edwards表示，尽管市场或许难回到过往顶峰，但当前一、二手楼市良性调整的态势，加上港府提供灵活的资本市场、内地经济复苏所带来的正面外溢效应，以及新来港人才带动的物业租金增长，均为香港房地产市场与整体经济提供支撑，长远看好本港商业房地产市场的发展。

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