汇丰艾桥智指内企「出海」步伐加速 郑志雯支持消费高质量发展｜中国发展论坛

国务院发展中心主办的2026年度中国发展论坛于今明两天（22日至23日在北京举行，以「『十五五』的中国：高质量发展与共创新机遇」为主题，获逾百家中外企业高层参与。汇丰集团行政总裁艾桥智（Georges Elhedery）在会议期间表示，中国企业「出海」步伐不断加速，对外直接投资（ODI）增长势头强劲，凸显了中国作为全球投资大国日益增强的影响力。此外，瑰丽酒店集团首席行政总裁郑志雯表示，支持国家重点发展方向，将会积极推动中国消费迈向更高质量发展。

艾桥智：贸易格局变化带来新机遇

艾桥智指出，贸易格局的结构性变化带来新机遇，催生了以中国——东南亚、中国——中东等新兴经贸走廊；同时，关税壁垒、地缘政治及军事冲突带来不确定性不断加剧，中国企业在「走出去」的过程中亦面临新挑战和需求。



他认为，金融机构需要紧贴中资企业「出海」步伐，加快构建全球联动网络，并针对企业在国际化过程中不同发展阶段的需求，为其定制「一体化」的创新金融解决方案。但他强调，金融机构服务企业出海时，应将出海企业视为整体联动的跨国集团，而非各地独立营运的分散个体。



艾桥智还指出，加快提升香港国际金融中心地位和离岸人民币枢纽功能，将发挥重要作用，进一步畅通内地与香港金融市场各类联通机制间的衔接，为国际投资者提供更便捷高效的风险管理工具和产品。至于汇丰作为在华投资最多的国际金融机构之一，将继续投入中国市场，协助海外客户捕捉中国机遇，助力中国企业拓展全球市场。



事实上，汇丰近年对内地新增投入达数十亿人民币，近期推出了外资银行中首个专注于服务科创企业的金融服务品牌「汇丰科创金融」，位于广州南沙的「汇丰全球培训中心」亦已正式启用，总投资额超过1.5亿美元，是该行全球最大、也是外资银行中率先在内地设立面向全球的培训中心。

郑志雯：文化及旅游等是重要环节

另一方面，连续第二年获邀出席论坛的瑰丽酒店集团首席行政总裁及周大福珠宝集团副主席兼执行董事郑志雯表示，文化、旅游及以体验为核心的消费模式，是推动优质经济增长的重要环节。

她称，将致力推动旗下业务配合国家政策发展，其中瑰丽酒店集团将继续透过富有文化底蕴的住宿体验，向本地及海外旅客展现中国丰富多元的文化传承；而周大福珠宝集团则融会精湛匠心工艺与当代设计，缔造蕴含中华文化底蕴与共鸣的作品，唤起大众对中华文化的认同与自豪，推动消费迈向更高质量、更深层次的发展。