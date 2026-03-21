美企编程工具Cursor被揭用中国AI模型训练 Kimi：骄傲成为其基础模型

美国软件公司Anysphere旗下AI编程工具Cursor，周四（20日）发布Composer 2，宣称在基准测试中击败Claude 4.6 Opus，成为目前最强编程模型，不过很快有开发者发现Composer 2是使用中国AI初创月之暗面的Kimi K2.5训练。

Cursor周四发布新一代模型 Composer 2，表示「首次对基座模型进行继续预训练，再结合强化学习」，但没有公开基础模型。月之暗面预训练负责人杜羽伦随即在X发文，指团队测试Composer 2的tokenizer后发现，与其Kimi tokenizer完全一致，并质问Cursor联合创始人Michael Truell，但这条帖文其后被删除。

不久月之暗面官方帐号澄清，Cursor是透过Fireworks AI的商业协议存取 Kimi K2.5，并指「很自豪看到Kimi K2.5提供了基础」。Aman Sanger亦发文致歉，表示没有中从一开始就提及使用Kimi作基础模型是其疏忽，会在下一个模型中修正这一点。

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