马斯克旗下xAI派工程师进驻客户 成功从OpenAI及Anthropic抢客

据彭博报道，全球首富马斯克旗下的xAI，正派遣工程师直接进入潜在企业客户的办公室，试图从竞争对手OpenAI和Anthropic手中争取商业客户。

报道指，这种亲身参与的方式帮助xAI拿下支付公司Shift4 Payments。Shift4 执行长 Taylor Lauber表示，该公司在现场合作后，计划逐步淘汰 OpenAI 的 ChatGPT，改用 xAI 的 Grok，但仍将使用 Anthropic 的 Claude 来进行程式编码。

同系Starlink为Shift4客户

Shift4由 NASA 管理员、同时也是马斯克友好的 Jared Isaacman 创立。Isaacman 在 2025 年底卸任 Shift4 行政总裁，他曾在马斯克的 SpaceX 执行的任务中完成全球首个商业太空漫步。彭博指Starlink 也是 Shift4 的客户。

xAI 的策略反映了整个人工智慧产业的更广泛转变，领先的开发者正竞相说服更多企业付费使用他们的产品。像 OpenAI 和 Anthropic 这样的 AI 公司，正积极招募并派遣工程师与潜在客户合作，以促进其软体的采用。OpenAI 也正在与私募股权公司合作，建立一个专门推广其技术的「部署部门」。

xAI过去的客户主要是马斯克的其他事业，包括Tesla、SpaceX，以及政府机构。

可从社交平台X收集客户情绪

Lauber指，xAI 团队在去年底开始与 Shift4 合作，列出一系列需要解决的问题，包括了解支付公司客户的健康状况，以及他们为何会停止使用服务。这份价值数百万美元的合约，使 Shift4 开始在日常业务中采用 Grok，并用来收集客户情绪数据。他表示， xAI 平台独特的是，它能从社交平台 X 收集这些社交讯号，「我们未来三个月将在 15 个国家上线，若没有这些 AI 工具，我们无法扩张。」

