本港去年第4季信用卡交易总额3116亿元 按年升14.8%

金管局公布，于2025年第4季末，在市面流通的信用卡总数为2,899万张，按季上升15.6%，按年上升38.4%。第4季的信用卡总交易量为39,396万宗，按季增3%，按年增16.1%，涉及交易总额3,116亿元，按季增9.1%，按年增14.8%。

在该季的信用卡交易总额当中，2,016亿元 （64.7%）为香港消费，1,003亿元 （32.2%）为海外消费，96亿元 （3.1%）为现金贷款。

零售销售扣帐卡总交易量按季增加2.7%

扣帐卡方面，第4季涉及零售销售及支付帐单的扣帐卡总交易量按季增加2.7%至5,370万宗，总额则按季增11%至696亿元。按年比较，该季的扣帐卡总交易量减少3.2%，总额减少4.6%。

储值支付工具帐户总数上升3.6%

另外，金管局公布，于去年第4季末，使用中的储值支付工具帐户总数为8,640万个，按季上升3.6%。第4季的储值支付工具总交易量约为23亿宗，按季升6.6%；总交易金额为2,724亿元，升1.3%。在总交易金额当中，475亿元为销售点消费支付，343亿元为网上消费支付，165亿元为个人对个人转帐，606亿元为提款，1,135亿元为增值。

按年比较，第4季末使用中的储值支付工具帐户总数上升8.3%。季内，储值支付工具总交易量微升0.7%，总交易金额跌4.6%。