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黄仁勋吁科技领袖避免制造恐惧 勿拖累美国AI竞争力

商业创科
更新时间：09:42 2026-03-20 HKT
发布时间：09:42 2026-03-20 HKT

据彭博报道，英伟达CEO黄仁勋回应有关Anthropic与五角大楼的合约纠纷问题时表示，科技领袖必须谨慎行事，避免人们对AI感到恐惧。黄仁勋指出，提醒人们注意这项技术的能力，确实非常好。「虽然提醒是好事，但吓人就不太好，因为该技术对我们太过重要。」他进一步称，AI不是生物体，不是外星人，也没有意识，只是电脑软体。说出极端、灾难性的言论，却没有证据显示会发生，可能比人们想像的更有害。

黄仁勋认为，美国在AI领域面临的最大国家安全风险，在于美国民众因愤怒、恐惧或偏执，导致国家采用该技术的速度落后于竞争对手。作为英伟达的主要客户，同时是Claude聊天机器人开发商的Anthropic，因希望限制AI工具在军事上的使用，至今仍与特朗普政府对峙。

上个月，Anthropic与五角大厦的关系破裂，因其行政总裁Dario Amodei坚持在合约中加入条款，禁止公司产品用于对美国公民的国内监视以及开发全自动武器。作为回应，特朗普政府宣布Anthropic构成供应链风险，并将采取措施将其排除在政府各部门的业务合作之外，该公司目前正就这些措施向法院提出抗议。

黄仁勋料Anthropic于2030年收入或破万亿美元

尽管存在争议，黄仁勋仍对Anthropic的财务前景持乐观态度。黄仁勋表示，相信Anthropic到2030年收入可能超过1万亿美元。他补充，认为Dario Amodei的预测过于保守。
 

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