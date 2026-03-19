美国今年减息预期大幅降温 金价连跌七日至4500美元水平

美国联储会主席鲍威尔在议息会议的声明中强调，能源价格上涨将推高整体通胀，并强调通胀不降将不减息，市场对于减息预期大幅降温,息口敏感的黄金、白银续弱，国际金价更重回4500美元水平，即今年1月中以来新低,白银跌幅更曾超过1成。

现货金连跌7个交易日 白银跌幅曾超过一成

现货黄金价格已连续7个交易日下跌，黄金和白银价格于夜晚跌幅扩大。截止今晚9时30分，现货金报4272美元，跌5.1%;期金报4561美元，跌6.9%，均创是今年1月9日以来低位。今日现货金曾最低见4502美元，跌6.6%；期金最低见4505美元，跌8%。白银现货更跌穿70美元，报68.03美元，跌7.3%，白银最低则曾见65.52美元，跌13.1%。

分析：黄金有机会回落至4200美元

澳大利亚ABC精炼厂机构市场全球主管Nicholas Frappell表示，美元走强以及发达市场央行普遍收紧政策的压力，正令黄金短期前景不明朗。RJO期货策略师Daniel Pavilonis警告，若中东战争扩大，黄金将与股市同步下跌，甚至可能回落至4200美元。