Token经济时代已降临 华为料2030年中国AI产业规模破10万亿

全球AI浪潮愈演愈烈，华为高级副总裁、ICT销售与服务总裁李鹏今日（19日）表示，「Token经济时代已经来临」，并预计到2030年，相关产业规模将突破10万亿元人民币。

平均每1.5天就诞生一个新模型

李鹏在华为中国合作伙伴大会2026上指出，日均Token消耗量已跃升至180万亿个，平均每1.5天就诞生一个新模型。驱动连接与计算实现爆发式增长，将带来巨大发展机遇。

早前在2026年世界移动通信大会（MWC 2026）期间，华为ICT BG CEO杨超斌谈到AI行业进展。他指出，AI正加速发展，数据显示全球日均Token 消耗量过去两年增长近300倍，行业领域已有超3000万个 AI 智能体投入运行。

他还曾预测，到2030年，中国市场因为 Token带来的网络流量的增加，将会达到每天500TB 左右，而现在全中国所有的移动网络流量加起来每天是90TB。这意味着单就 Token 的数量就可以带来移动网络流量的增长。