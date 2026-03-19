国泰夺全球第二最佳航空公司 香港快运首登廉航榜首 林绍波：激励持续创新 将投资逾千亿

国际航空评级机构AirlineRating公布2026年全球最佳航空公司排行榜，国泰航空在传统航空公司中，排全球第二位，仅次于卡塔尔航空，至于香港快运首度获评为全球最佳低成本航空公司。

国泰航空获全服务类别第二名

AirlineRating将航空公司分为全服务、低成本及混合型三大类别。在全服务航空（即传统提供全方位服务的航空公司）中，国泰航空的排名相比去年由评级公司Skytrax公布的第三位，上升一位，成为全球第二名，仅次于蝉联冠军的卡塔尔航空。新加坡航空则由第二位跌落第三，大韩航空维持第四位，台湾星宇航空首次打入五强，位列第五。

国泰航空亦凭借全新尔雅商务舱（Aria Suite）夺得「全球最佳商务舱」奖项，同时获颁「全球最佳航空公司品牌贵宾室」奖项。此外，国泰货运荣获「全球最佳航空公司品牌货运营运商」大奖。

香港快运机上餐饮成亮点

国泰航空旗下全资附属公司香港快运（HK Express）力压第二位的澳洲捷星航空，及第三位的亚洲航空，首次获选为全球最佳低成本航空公司。

AirlineRatings行政总裁Sharon Petersen解释，香港快运虽然没有机上Wi-Fi或娱乐系统等，不过其舱务员服务一致优秀，且机上餐饮被评为全球低成本航空最佳，菜单涵盖正宗香港街头小食及国际经典菜色，餐饮体验成为旅程的一大亮点。

国泰航空旗下全资附属公司香港快运（HK Express）力压第二位的澳洲捷星航空，及第三位的亚洲航空，首次获选为全球最佳低成本航空公司。

林绍波：有助推动创新及提升服务

国泰集团行政总裁林绍波表示，很荣幸获得这些奖项的肯定，充分印证了国泰团队辛勤付出与专业精神，这些殊荣激励集团持续创新，不断提升服务标准。展望未来，国泰透过在机队、机上及地面产品，以及数码创新等多个领域投资远超1,000亿元，进一步提升顾客体验，并巩固香港作为全球领先的国际航空枢纽的地位。

2026年全球最佳航空公司（全服务）排行榜首25位

1. 卡塔尔航空

2. 国泰航空

3. 新加坡航空

4. 大韩航空

5. 星宇航空

6. 日本航空

7. 土耳其航空

8. 阿联酋航空

9. 新西兰航空

10. 阿提哈德航空

11. 长荣航空

12. 澳洲航空

13. 维珍航空

14. 海南航空

15. 全日空

16. 越南航空

17. 捷蓝航空

18. 荷兰皇家航空

19. 法国航空

20. 马来西亚国际航空

21. 泰国航空

22. 斐济航空

23. 沙特航空

24. 嘉鲁达印尼航空

25. 波兰航空