国泰航空2月载客量曾创单日新高 按月升24%

国泰航空（293）公布2月营运数据，国泰航空于今年2月份的载客量较2025年同月增加24%至255.84万人次，可用座位公里数按年增加16%至约1180.43千位。运载率85.6%，按年升2.7个百分点。在今年首两个月，载客量较2025年同期增加了17%至约518.07万人次。

香港快运载2月载客按年增加25%

2月香港快运载客73.04万人次，按年增加25%。运载率86.2%，按年升6.3个百分点；今年首两个月，载客144.8万人次，按年增加16%。国泰货运2月载货12.74万公吨，按年上升6.5%；运载率58.8%，按年升1个百分点。

另外国泰货运于2月的载货量按年增加7%，可用货物吨公里数按年增加4%。在今年首两个月，载货量较去年同期增加了6%。

刘凯诗：正密切留意中东局势发展 保持灵活应对

国泰顾客及商务总裁刘凯诗表示，2026年首两个月表现令人鼓舞，受农历新年旅游高峰的推动，1月份的稳健势头延续至2月，于2月14日更创下集团单日载客量新高，接载约12.8万名名乘客。在2月，国泰航空和香港快运合共载客超过320万人次，较去年同期上升24%。她续指，踏入3月，全球地缘政治局势急剧转变，导致客货流均出现意外变化，航空燃油价格亦大幅急升，已因应中东最新局势，直至今年4月30日，暂停国泰航空往返杜拜及利雅得的客运航班，以及前往杜拜及利雅得的货机航班，且已于3月加开往返伦敦的额外航班，并提供更多往返苏黎世的机位，以满足欧洲航线的需求上升。正密切留意局势发展，并保持灵活应对。

展望未来，刘凯诗指出，亚洲各地的休闲旅游旺盛，带动国泰航空于3月余下时间的预订情况维持稳健，期待于3月30日开办每周五班往来西雅图的新航线，进一步巩固香港国际航空枢纽的网络连系。她还说，3月的航空货运需求预料有所改善，将逐步增加定期货机航班，以迎接季末的货运高峰。

