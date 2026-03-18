港华智慧能源全年纯利少1% 全年股息持平 城市燃气价差有提升

港华智慧能源（1083）收市后派成绩表，去年营业额209.12亿元，接年跌1.9%；盈利15.85亿元，跌1.3%；每股基本盈利44.5仙，派末期息每股14 仙，跌12.5%。计及中期息，去年全年派息19仙，按年持平。该股绩前收报3.8元，升1.6%。

以业务划分，该公司去年营业额中，管道燃气销售按年增加2.6%，至174.99亿元；燃气业务则跌1%，至192.53亿元；可再生能源业务跌1.1%，至16.59亿元。港华智慧能源解释，去年管道燃气的顺价情况持续改善，城市燃气综合价差提升2仙人民币，到0.58元人民币/立方米。但全国房地产行业仍然低迷，令新增燃气接驳户数减少，导致燃气接驳销售额减少，另「午间谷价」电价政策调整，令可再生能源业务营业额下降。

核心利润跌1.7%

港华智慧能源去年业务核心利润15.73亿元，跌1.7%。截至去年底，分布式光伏年内新增并网500兆瓦，累计并网装机容量达到2.8吉瓦，光伏发电量增长36%至24.8亿度电，工商业储能签约1041兆瓦时，售电交易量达到84亿度，碳资产管理和服务业务稳步扩容，「气电碳」协同带来的独特竞争优势进一步凸显。

展望今年，该公司将全力实施双轮驱动战略，一方面确保内地燃气业务保持稳健，同时大力发展可再生能源， 使之成为驱动增长的新动力。