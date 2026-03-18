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证监吁联交所更新指引 防止核数师仓促辞任

商业创科
更新时间：17:44 2026-03-18 HKT
发布时间：17:44 2026-03-18 HKT

证监会今日（18日）就联交所在2024年间规管上市事宜的表现发表检讨报告，认为发行人因企业或会计不当行为而未能刊发财务报表时，联交所须确保发行人已全面纠正其重大的内部监控缺失，以及实施有效措施，以遵守《上市规则》，并保障其资产及利益。

加强内部监控检讨审查

证监会建议，联交所加强其对发行人的内部监控检讨的审查工作，亦建议其考虑要求发行人的独立顾问就发行人内部监控措施是否充足及有效发出意见，而非依赖由未能维持妥善内部监控措施的董事作出确认。

此外，核数师仓促辞任会妨碍发行人及时发布高质量的财务资料。因此，证监会建议联交所更新其向市场发布的指引，以减少核数师仓促辞任的情况。证监会的建议包括规定发行人在要求核数师辞任时须获得股东的批准，并促使发行人与核数师及早商讨及厘清审计费用，以防止出现核数师因费用争议而仓促辞任的情况。

证监会亦建议联交所加强审查发行人的审核委员会如何履行其职责，以积极管理财务汇报及审计过程，解决审计问题，监督审计是否及时和有质素，以及作出准确的披露。
 

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