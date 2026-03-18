大酒店拟转向高资本效益增长模式 扩大战略合作 减少全资持有

半岛酒店母企香港上海大酒店（045）公布全新2035执行与转型战略，集团将优化资本运用模式，采用更具备资产效益的「Asset Right」策略扩展全球版图。行政总裁胡伟成称，集团计划转向高资本效益增长模式，扩大战略合作比例、减少全资持有，藉合作伙伴加快全球布局、分担经营风险。现时集团已有25%酒店以合营模式运作，未来会持续拓展合作模式，拓展度假村及品牌住宅版图，力争2035年实现全球区域均衡布局。

去年赚3.2亿 重返盈利轨道

集团2025年业绩重返盈利轨道，全年股东应占盈利3.2亿元，扭转2024年亏损9.43亿元；基本盈利1.05亿元，而上年度为亏损1.76亿元。集团总收入79.8亿元，扣除伦敦半岛住宅销售后，核心营运收入75.8亿元，按年上升11%。当中酒店业务收入升13%至56.3亿元，商用物业升5%至9.3亿元，山顶缆车、零售及其他业务升6%至10.2亿元。不派发末期股息。

大中华区半岛酒店房租跌5%

期内，大中华区半岛酒店平均房租4053元，按年跌4.8%，平均可出租客房收入2644元，按年升8%，出租率升7个百分点至65%，受惠入境旅游复苏及内地免签政策，客房及宴会表现稳定，但餐饮受消费审慎影响偏弱。亚洲其他地区平均房租4053元，按年跌4.8%，平均可出租客房收入升18.9%至2624元，出租率66%，东京半岛创历史新高。欧洲平均房租12584元，按年升3.8%，平均可出租客房收入7151元，升13.8%，出租率57%；美国平均房租7889元，升7.3%，平均可出租客房收入5394元，升12.9%，出租率68%。

地缘政治局势方面，胡伟成指中东冲突影响仍需观察，集团资产分布均衡，具备较强风险抵御能力，整体业务影响可控。

若业绩续改善 不排除恢复派息

资本规划方面，集团表示每年按收入4%投入资产更换，未来将推动大规模优化升级，藉2028年香港半岛酒店百年诞辰契机，全面翻新改造旗舰物业，同时开展东京酒店装修、巴黎客房升级等。

大中华市场方面，胡伟成表示，受地缘政治及长途旅游复苏缓慢影响，短期需求表现不均，香港面对邻近城市消费竞争，但利好大型盛事陆续登场，长途客源逐步回暖。集团将进一步释放现有资产潜力，优化营运表现，将半岛品牌由酒店延伸至生活体验、出行旅游等领域，深耕高端客群。

股息政策方面，集团表示将视盈利表现及现金流状况灵活调整，若业绩持续改善，不排除恢复派息。

